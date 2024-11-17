勞顧會改選 5僱員代表出爐 政府任命待公布

着重職安程序檢討 倡暫緩輸入外勞 勞工顧問委員會（勞顧會）2025/2026年度僱員代表選舉昨日舉行，10名候選人競逐5個席位，成功當選的包括小販管理主任權益會主席賴美珠、香港社會福利服務從業員協會會長勵娜、香港文職及專業人員總會副會長李兆彬、港九勞工社團聯會副主席譚金蓮、汽車交通運輸業總工會主席林偉江。昨日僱員代表產生後，政府稍後會公布包括資方代表的新一屆委員任命，任期由明年1月1日起，為期兩年。

4人屬連任 包括林偉江 本次選舉有4人成功連任勞顧會委員，分別是賴美珠、勵娜、譚金蓮、林偉江。其中，林偉江再成票王，獲得747票；賴美珠、勵娜、李兆彬、譚金蓮，分別獲得618票、614票、701票、686票。今次選舉投票率為97.6%，與上屆相若。選舉採用全票制，一個工會代表最多可投票予5個候選人。

當選的林偉江指出，在過往一屆任期，雖然《職安健條例》已修訂，但嚴重工業意外的數目並未減少，會積極尋求方法解決，從源頭出發檢討程序，包括批出建造業合約、分判制度、施工期及安全監督等。他又指，在新一屆任期，會把職業安全的相關訊息帶入勞顧會，期望能得到各方重視。

爭取培訓本地年輕專才 第3次當選勞顧會僱員代表的譚金蓮表示，月初首周發生4宗致命工業意外，除了建造業，清潔工、食品加工及冷氣維修等行業都面對職安隱患，認為不同行業的僱主及僱員都要做好職業安全，保障前線員工。她又憂慮，新年後各行業進入淡季，若繼續輸入外勞，有機會加劇僱員收入不穩的情況。

譚又指，當選後亦會關注「積金易」平台如何落實強積金對沖安排，以及釋放婦女及中年人勞動力的政策。

首次當選的李兆彬表示，關注本地專業人士的培訓，主張本土人力優先，又認為本港未來需要人工智能、ESG及金融創新等方面的專才，日後會在勞顧會發聲，爭取培訓相關領域的本地年輕專才。

勞工處表示，勞顧會是一個高層次和具代表性的三方諮詢組織，委員由勞工及福利局局長行使行政長官授予的權力委任，負責就勞工事宜，包括法例及國際勞工組織的公約和建議書，向勞工處處長提供意見。政府會於稍後宣布委任新一屆勞顧會委員。