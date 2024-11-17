醫健：伶牙俐齒：接受牙齒貼片前，問自己幾個問題

近年有很多廣告，美容公司鼓吹病人接受牙齒貼片，聲稱牙齒接受貼片後將會美得跟明星一樣。然而，如果胡亂接受治療，效果未必如幻想中漂亮，效果亦未必能夠持久，反而可能會發生不同的併發症。

筆者並不會幫病人進行牙齒貼片治療，但是不時有病人會詢問關於牙齒貼片的可行性。通常我們會談到以下幾個問題。

問：做牙齒貼片但不磨牙可以嗎？

解：牙齒貼片正常做法需要磨牙，磨外側面的珐琅質大概一毫米左右，然後再貼上相應厚度的全瓷貼片。如果沒有磨走珐琅質直接貼上貼片，不僅會增加牙齒厚度，可能會令牙齒變相更突出，貼片和牙齒的接合邊緣也會隆起成為一小級，從而影響了清潔難度，變相增加了牙菌膜積聚的風險。

問：做了牙齒貼片就無條件擁有期望的笑容嗎？

解：做貼片治療前，一定要問自己，究竟自己想改善甚麼。如果牙齒排列不整齊，中線對不齊，向外凸或向內凹，病人需要的可能是矯齒，而不是牙貼片。如果牙齒經常上牙漬，可能改善清潔強度，改變飲食習慣及定期洗牙已經可以解決問題。如果牙縫變大，牙齒因牙肉萎縮而外觀變長，病人很可能患上牙周病，應該先處理牙周病才考慮美容的部分。不然貼片貼了，錢付了牙磨了，最後不是病人想達到的效果，甚或牙齒過幾年因牙周病鬆掉，那就「喊都無謂」了。

問：你準備好很勤力的清潔牙齒了嗎？

解：貼上牙貼的牙齒，在貼片與牙齒的接合邊緣有微細的縫隙是不能避免的。雖然微細，也足以令牙菌膜更容易積聚。

再者，有時候牙貼也會幫忙把牙縫封起一點，該部分也會令牙菌膜更容易積藏。在牙套或牙貼片底下蛀牙或牙周病的案例真的屢見不鮮，所以如果要貼上貼片，就應該要有從此以後也要勤刷牙、用牙線牙縫刷的覺悟。

問：你準備好貼片可能要維修嗎？

解：買「波子」貴，整「波子」會平嗎？牙貼片減掉蛀牙牙周病的風險，也有機會有咬裂或咬甩的可能。當然，避免做撞擊運動和用前牙進食堅硬的食物可以減少風險，但是「意外」即是「意料之外」，病人在接受昂貴的貼片治療前，最後也要有心理準備，沒有東西是一勞永逸的。

那筆者是否認為病人並不應該接受貼片治療呢？不是的，只是該治療是不能逆轉的，以後要面對的風險也是永久的，如果沒有全面考慮清楚就接受治療了，有可能會成為病人以後的困擾。

牙周治療科專科醫生陳溢謙