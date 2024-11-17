中大醫院2宗錯誤處方藥物 涉癌末婦男嬰

【本報訊】香港中文大學醫院涉兩宗錯誤處方藥物事件。衞生署日前公布第3季接獲兩宗私家醫院通報的重要風險事件，中大醫院證實涉事，病人分別是一名61歲末期癌症女病人及一名3日大男嬰，兩名病人事後被醫護人員確認情況穩定，惟女病人7日後因癌去世。另外，署方亦公布一宗私院醫療風險警示事件，經明德國際醫院證實，院方9月為一名32歲女患者進行手術後遺留一塊紗布在其左膝內，院方其後安排手術取出，病人無大礙。

中大醫院表示，第一宗事故的病人7月初入住中大醫院接受紓緩治療，兩日後開始接受藥物輸注，據悉為鴉片類止痛藥物。同日下午護士發現藥物輸注速度較預期快，醫生得悉後檢查並確定病人情況穩定。另一宗事故發生於8月中，一名於中大醫院出生3天的男嬰，獲處方靜脈注射以補充電解質，惟醫生其後發現輸入劑量較其所需量高。停止輸注後，檢查發現男嬰情況穩定，其後亦已出院。院方按機制於事故後24小時內呈報衞生署，並對事故表示十分關注，亦已向病人家屬解釋事件。而第一宗事故中的病人因癌症病情惡化，最終於入院7日後離世。

明德醫院病人術後紗布遺膝內 而醫療風險警示事件方面，明德醫院就證實，院方今年9月2日為一名病人進行前十字韌帶重建手術時，意外地在其左膝位置遺留一塊手術用紗布。院方因懷疑有紗布遺留，同日安排X光檢查，發現有關情況，隨即通知病人及其家屬，並立即安排手術取出紗布，而病人按原定計劃翌日出院。院方表示，已在24小時內向衞生署正式通報事件，又對事件向病人及家屬表達歉意，會就事件作全面檢討。