經濟差添中年危機 10個港男1個想死

調查揭24%屬中度及嚴重精神健康風險人士 香港心理衞生會與賽馬會慈善信託基金推出「再闖男天」的輔導計劃，去年10月至今年9月，相關團體亦發出網上問卷，成功調查1,698名受訪香港男士，發現24%受訪人為中度及嚴重精神健康風險人士，當中逾五成人年屆35至54歲。調查又發現，本年度接受輔導機構提供服務的男士中，有一成四人曾在接受輔導服務前萌生自戕念頭。團體指，男士最常見的壓力來源為工作（32%）、經濟（14%）、人際關係（14%）等。香港心理衞生會指，近年市場環境轉差，男性因經濟而承受的壓力明顯上升。

政府統計處資料顯示，2023年全港約有753.6萬人，其中343.5萬為男性。整體人口中，35至64歲人口為最多，佔四成七，而65歲以上人士則有近二成二。而組織進行的計劃中，1,698名受訪者接受患者健康問卷（PHQ-4）調查，在417名中至嚴重精神健康風險人士中，逾210人為35至54歲中年男性。

計劃向另外166名於本年度接受輔導服務的男士進行評估，發現有近六成受訪者接受輔導服務前，正處於中度至極度嚴重焦慮狀態，近四成五受中至極度嚴重抑鬱及壓力問題困擾，更有一成四人曾在接受輔導服務前萌生自戕念頭。

組織指，受訪男士最常受精神耗損、難以放鬆自己、擔憂出醜等困擾，呼籲男士或者身邊人可將之視為他們需要協助的警號，及早識別有需要個案並提供支援。香港心理衞生會項目經理梁嘉駿表示，今次調查發現的男性壓力來源與以往相若，但近年市場環境轉差，男性經濟方面的壓力明顯上升。

他續指，本港已知的精神疾病女性患者較男性多，而向社福機構求助的人亦較多為女性。不過撒瑪利亞防止自殺會數字就顯示，近1,100宗自殺個案中，有700多名為男性，反映男性的精神健康問題被隱藏。

男性因傳統文化求助低 香港心理衞生會總主任（服務）陳國溪強調，受訪男士有24%面對中至嚴重精神健康風險，可以推算社會整體情況相若。傳統文化使男士因精神健康而求助的動力較低，而中年男性的身份轉變，例如升職、建立家庭等，亦會面對不同壓力。社會往往定型男性要「事業有成」、有能力「養家」等，一旦他們面對事業瓶頸，也會壓力大增。而男士面對退休、收入下降等問題，亦容易覺得自己「無用」，影響精神健康，甚至產生自殺的想法。

男士壓力來源表