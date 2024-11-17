管控政策諸多限制 野豬常駐居民自危

郊野不准麻醉擒捕 議員促當局作檢討 打鼓嶺李屋新村一名務農男子前日遭野豬咬傷，一度意識模糊，事件再次敲響野豬為患警鐘。當區居民更人心惶惶，議員陳月明透露，當地村長估計附近應該有一窩野豬常駐在此，居民生命財產受到嚴重威脅，陳已立即向環境及生態局跟進事件。漁農界議員何俊賢亦擔心野豬掠食頻繁，認為當局應持續檢討野豬管控政策及參考市區發生野豬滋擾事件的處理方式。資料顯示，2021年11月至今年9月，漁農自然護理署曾進行約600次捕捉行動，人道處理超過1,300頭野豬，2023年本港仍有約1,360頭野豬，較2022年的約1,830頭減少約26%。

自設護欄 照被衝破 多名議員關注野豬嚴重傷人事件，陳月明昨日再到李屋新村，她引述村長指，受傷村民的農場已設立防護柵欄措施，但野豬已熟悉環境，力大無比衝破防護欄，其後在農田肆無忌憚地襲擊人。有村民向陳月明提供野豬照片，可見有野豬大歎日光浴，也有野豬在農田大啖享用農夫種植的成果，居民對此盡量躲避或只是拍照記錄，有居民指感覺自己在野生動物園，對野豬逍遙遊感覺無奈。

另一名議員何俊賢則指，目前政府的措施主要集中在市區，若接獲野豬滋擾報告，漁護署可採用麻醉等方式捕捉野豬，但當前政策下，這些方式卻不能在郊野地區使用，故農民只可採用加建圍欄、誘導離開等被動的方式驅趕野豬，加上郊野地形複雜，野豬在山林間穿梭自如，即便打電話讓專業人士來處理，或出事後才在涉事點附近捕捉野豬，野豬早已逃脫，未能釋除鄉郊地區居民憂慮。

他強調曾多次在立法會上提出關注香港的野豬問題，尤其是鄉郊風險，然而政府現時的措施在鄉郊地區的成效仍與公眾期望尚有差距，對於農民來說，野豬問題仍然對他們的生產生活及安全造成了嚴重影響。

倡加強出沒點巡查 他呼籲政府要持續檢討野豬管控政策，加強各區（包括郊野地區）野豬出沒點的巡查密度，持續加強對非法餵飼的執法，以及在接獲野豬滋擾報告時，參考市區發生野豬滋擾事件的處理方式，採取更加積極主動的措施來保障鄉郊地區居民、農民的安全。

前日下午打鼓嶺坪輋路李屋新村發生一宗野豬傷人事件。一名68歲的何姓農夫在田間勞作時，被一頭約一米長的野豬咬傷，臀部及腿部留下10厘米的傷口，傷勢嚴重，意識模糊。