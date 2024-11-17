港政出多門效率低 應一條龍加快審批

本報早倡多證合一引回響 珠深優化刷臉過關更流暢 深圳灣口岸、珠海市拱北口岸本周三（20日）起試點升級部分邊檢快捷通道，可經「免出示證件」通道通行刷臉查驗，與東方傳媒機構早前提出「多證合一、一證多用」的良策理念相同，可提升通關效率及便利市民。反觀港府現時政出多門，拖慢效率，例如地產業的發展商亦受制不少，起樓要「過五關、斬六將」，水電、防火、建築結構等都要經多個不同部門申請及審批，若整合成「一條龍」處理則毋須廢時失事，有議員亦建議當局拆牆鬆綁，電子化處理申請，加快效率也有助解決發展困局。

中國出入境管理局日前發出公告，為進一步便利內地與港澳地區之間人員往來，提升通關效率，由11月20日起在廣東省深圳市深圳灣口岸、珠海市拱北口岸，試點升級部分邊檢快捷通道，因私經常往來的人員可經「免出示證件」通道通行。事實上，此政策與東方早前提出「多證合一、一證多用」的概念不謀而合，將香港身份證、回鄉證、港澳居住證、駕駛執照及電子支付等合併，市民也普遍支持東方提出的建議，認為既方便又能減少遺失補領帶來的麻煩。

測量師：批嚟批去都係同一樣嘢 港府需要為民改革，便利民生，惟一眾政府部門仍未「開竅」，政出多門導致部門間互相推卸責任，拖慢效率，各項改革困難重重。以地產業為例，近年賣地頻頻流標，除了成本問題外，審批繁複也是業界關注的問題。測量師學會會長林家輝表示，一般而言發展商由決定建屋至真正開始動工，單是向各部門申請並獲批許可，便需時一年至一年半的時間，直言：「有時批嚟批去都係同一樣嘢！」例如一般建築圖則需要經屋宇署、環保署、運輸署、渠務署、水務署等多個部門，不同部門又提出不同意見，令工程審批過程拖長、進展緩慢。

議員指應縮短文件重複往來時間 議員江玉歡認為，雖然近年政府有嘗試研究加快效率，但只有在規劃程序方面着手，未有在批核方面加快速度，發展商建新樓的審批時間仍然冗長，質疑：「點解佢哋（部門）要咁多程序呢？」她期望政府能拆牆鬆綁，發展商只需交一份文件，即可以電子方式一體化處理，她又特別提到一些「Turn-around time（文件重複往來時間）」理應再縮短，坦言：「每一分每一秒都係錢，速度慢對經濟發展都有影響。」