東呼即應：輪椅客準備截車遞手 排頭位的士即刻駛走

【本報訊】生活中有很多事情都會令人非常氣憤，毋須用氣炸鍋也會令人「氣炸」。《東呼即應》近日發現網上流傳片段，有的士在站頭排隊等客，旁邊有輪椅客準備遞手上車之際，該的士竟二話不說開車走人。排後面的的哥怒斥行家此一行為「不該」，並立即駛前接走輪椅客及其照顧者，有網民大讚的哥行為暖心。

香港的的士服務質素已是時常被人詬病，近日有網傳車Cam片段顯示，在某一的士站，有照顧者推着一位輪椅人士欲搭的士，並與另一同行的人走上前，怎料面前的士卻即刻向前駛走，同行人士嘗試伸手截停，但該的士卻視而不見。這一行為亦惹得後方的士師傅不滿，怒斥前車不想接載輪椅人士便不要靠站。

後方的哥親切接載 網民激讚 有人就嘗試替前車辯解，可能司機剛接了一個電召長途客，所以才忍痛「割愛」。但既然已經在的士站排隊並「起旗」，就自然不可以拒載，加上的士違例記分制已經生效。不過也不能一竹篙打一船人，拍片這位的哥，他除了嚴厲譴責行家這種行為「不該」，還立即親切接載輪椅乘客，不少網友也大讚他是「良心司機」。如果每一位香港的哥都有如此待客之道，不僅整個行業形象能洗底，社會氣氛相信也能和諧得多。