郵輪碼頭又趕客 官僚無能年復年

耗資82億元興建、號稱本港十大基建之一的啟德郵輪碼頭，啟用至今逾10年，依然甩轆不絕。郵輪「名人極致號」昨晨重臨香港，從新加坡載着數千名國際旅客抵港停泊啟德郵輪碼頭，下午則載着另一批數千名旅客離開。很可惜，交通配套天殘地缺依然沒有改善，簡單如英文告示牌也非常不足，令旅客大感不便。甫落船即對香港產生不良印象，這不是趕客是甚麼？

大批國際旅客拖着行李逼爆抵港樓層候車，雖然有職員在場協助，但巴士和的士數量不足，的士站甚至冇車排隊，以致高峰期過百旅客擠在的士站等車，叫苦連天。此外，亦有巴士信用卡感應系統失靈，未能處理付款。有旅客直言，港鐵站距郵輪碼頭相當遠，接駁交通不足，令他們感到不便，尤其剛去完新加坡，當地交通安排較香港好，碼頭的指示牌也多為英文，香港卻以他們看不明白的中文為主。有比較有傷害，香港面對新加坡，再次徹底完敗。

同樣的混亂場面已非首見，基本上郵輪碼頭啟用以來皆如是，疫情期間官僚更是將碼頭徹底遺忘，以致復常後亂象一發不可收拾。最經典是去年暑假，數千郵輪旅客抵港後冇巴士、冇的士接駁市區，又熱又逼數小時，香港醜出國際。其後文體旅局雖安排接駁巴士接載旅客，但很快便無以為繼，局長楊潤雄更表明這是碼頭營運商的責任，政府不可能長期協助，「轉身射個三分波」便關人個關。

如今又過了一年，亂象還是周而復始，證明當局冇心冇肺冇靈魂，根本無心搞好碼頭。人們實在不明白，搞好交通配套只是最基本的應有之義，若港府認為責在營運商，而營運商表現差劣，大可究責或撤換，而不是一卸了之。何況郵輪碼頭耗費巨額公帑興建，與其搞得一塌糊塗、暴殄天物，何不「的起心肝」搞活搞旺、省靚香港旅遊招牌？

除了交通配套「百冇」，郵輪碼頭商場同樣十室九空，猶如死城。議員不下多次促請港府正視，惟局長每次的回應皆是得過且過，強調郵輪碼頭是基建而非商場。然而，尖沙咀海運碼頭旁邊一樣商場林立，為何一個碼頭做得到，另一個碼頭做不到？難怪由行會召集人到立法會議員，皆多次點名批評楊潤雄「做得非常差」。事實上，「做得非常差」豈止郵輪碼頭，美斯之亂更是經典，就連為大熱港產片設置九龍城寨打卡點，相對簡單，一樣得個吹字。反觀旅發局和機管局坐言起行，早前已在機場設置布景板。最可笑是，動植物公園前陣子死了多隻猴子，特首早上還在力撐楊局長快速將問題圍堵，結果晚上即死多一隻，簡直諷刺。

今年暑假黃金檔期，啟德郵輪碼頭只有3艘郵輪共4個航次停泊，新加坡卻有超過20個航次。進入第4季，10月份啟德郵輪碼頭停泊量雖升至4艘共10個航次，惟同期的新加坡海灣郵輪中心就有18個郵輪航次停泊，領先多達80%。是龍是蛇，一目了然。庸官誤港，還談何懂變求變？