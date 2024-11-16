自成一家：歐盟助美遏華不智

歐盟對中國電動車的懲罰性關稅措施將於月底生效，不過中歐並未就此停止溝通，仍就電動車關稅替代方案進行談判。歐盟駐華大使庹堯誨日前聲言歐盟不希望與中國爆發貿易戰，又提及歐洲醫療器械進入中國市場遇到問題。他的話說得很白，懲罰性關稅只是一個手段，歐盟最終目的是在兩地貿易方面多拿好處。

在貿易摩擦問題上，中美和中歐的關係大不一樣。美國擔心中國超越自己，想方設法遏制中國發展，這已成為舉國共識。如今中美貿易戰是全球一哥之爭，根本無從化解。更重要的是，美國手上有技術牌──掌握了核心的晶片技術，也有貨幣霸權牌──美元仍是世界最重要的貿易和儲備貨幣。但歐盟不同，沒有實力爭奪世界一哥寶座，最合理的生存之道，是在中美競爭中謀取最大利益。

事實上，在中歐貿易戰之中，時間並不站在歐盟一方。在剛公布的第3季度業績，寶馬、平治、奧迪的表現都在下滑，其中寶馬經營利潤下降61%，反映它在中國市場的市佔率正被搶走。相反，中國的比亞迪、理想、蔚來等車廠的銷量皆有雙位數增幅。不僅如此，大部分中國車廠亦在加速開拓國際市場，例如比亞迪已進軍全球88個國家和地區，包括香港愈來愈多見到比亞迪的身影。

面對全球汽車市場此消彼長，歐盟與中國討價還價的時間已經有限。一旦歐洲車失去國際市場，關起門來對中國車加稅以求自保，只會令自身的汽車產業鏈更加失去競爭力。更重要的是，特朗普上台後，肯定會在貿易問題上對歐盟施壓，外界已因此將德國今年的經濟增長預測由上升0.3%下調至收縮0.2%。歐盟如果聰明的話，應該與中國搞好關係，否則只會淪為特朗普反華的馬前卒。