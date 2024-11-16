冰鑑春秋：我們不能是中國人？

台灣海軍前少校艦長呂禮詩參觀珠海航展，情不自禁說出：「希望讓台灣人知道，我們中國有多強！」引發軒然大波。大陸網友紛紛予以肯定支持，台灣卻有不少網友要扣他退休金，還有立委想修「外患罪」，避免類似情況再度發生。

實際上根據台灣現行法令規定，只能對「將領」予以懲處，但呂禮詩僅為少校，所以軍方拿他莫可奈何。但台灣國防部仍譴責呂禮詩「對國家尊嚴造成傷害」，陸委會甚至要求用輿論的力量壓迫呂禮詩，理由是他怎可去稱讚對岸的強大？

其實不管呂禮詩稱不稱讚，解放軍的日趨強大都是事實，不僅是台灣各方評估解放軍實力突飛猛進，美軍也多次警告解放軍在地緣政治上佔據優勢，甚至即將接任美國防長的海格塞斯，都直言一旦開戰，大陸可能在20分鐘內就摧毀美國所有航母。所以，重點不在大陸軍武是否強大，而是在「我們中國」這4個字。

民進黨不斷在台灣進行洗腦，一方面宣稱沒有人應該要為他的意識形態而道歉，另一方面潛移默化，硬生生想創造出一個「台灣民族」，藉此和中華民族切割，從而推動台灣獨立於中國之外。所以呂禮詩真正讓民進黨氣得跳腳的，是他說出台灣人根本就是中國人、軍中許多軍官認同自己就是中國人這一事實！這種言論不趕快遏止，若台灣年輕人傾向認同中國，那民進黨還有甚麼好果子吃？

也就是這種扭曲心態，導致台灣明明正式名稱就是中華民國，亦即中華民族人民所組成的國家，卻偏偏不准你自稱是中國人！民進黨把台灣的民主自由完全演成了一齣鬧劇。台灣人當然是中國人，呂禮詩也不該被譴責，民進黨繼續在台灣內部製造敵人，最後也不過就是加速兩岸統一罷了。