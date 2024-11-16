橫眉冷看：美國航母可瞬間被毀

近日，美國候任總統特朗普頻頻點將，國防部長一職，他提名了海格塞斯。此君當過8年的新聞節目主持人，平素發言很懂得搶奪觀眾眼球，但懂得搶奪眼球的言論，不一定就是誇大其詞，有時只是言人所不敢言而已。

早前海格塞斯在訪問中指出，中國的高超音速武器發展迅速，美中兩國一旦開戰，解放軍只消動用15枚高超音速導彈，就可以在20分鐘之內，摧毀美軍10艘航空母艦。幾年前，聽美國軍方人士講中國武器的威懾力，你或許還會懷疑，他們是否別有用心，是否旨在向政府施加壓力，希望增加國防經費，但近年這類言論聽得多了，發言者來自不同界別，他們不可能全部串通一氣，聽着聽着，你就不得不懷疑，這些人所講的，可能都是真話。

中國民用產業的技術，很多已趕上甚至超越美西方國家，在高鐵、無人機、電動車以至光伏太陽能等領域，更是執世界牛耳。神州大陸素來有種特別現象，就是民用科技的水平，遠不如軍用的先進。如今在民用層面尚且能夠超英趕美，軍用的技術如何，讀者諸君就可以想見。

今番海格塞斯更把話挑明，美軍最引以為傲的航空母艦，在解放軍高超音速導彈面前，絕無生機，在一瞬之間，檣櫓便得灰飛煙滅。反觀美軍，至今尚未發展出可靠的高超音速導彈，經多次試驗，都是時而成功，時而失敗，目前仍然不能裝備入列。下一任美國國防部長，必須致力於提升本土軍事工業的水平，希望能不再落後於人。然而，他們的對手是中國，那是世界上最大的基建和工業「狂魔」，當你踏前一步，對方可能已經走出三步。這年頭想跟中國競爭，可能是世界上最高難度的挑戰！