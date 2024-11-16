筆下風雲：北京要怕魯比奧？

特朗普陸續公布其內閣名單，清一色自己人而非專業人士。例如國務卿魯比奧，本是佛羅里達州聯邦參議員，他有多少政績不重要，最重要是跟特朗普臭味相投和忠誠。他最知名是提出多項制裁中港的法案，現在亦正被北京制裁。黃絲對於這個人選自是一陣歡呼，但中國真的會怕嗎？答案顯然不是。

北京第一次跟特朗普交手，其不按情理出牌的作風的確令北京亂了陣腳，加上後來開啟對華貿易戰，也令中國經濟吃了一陣子苦頭。然而，正是已有了應對經驗，中國對特朗普再次當選早有準備，已沒有甚麼好怕，而且最重要也是跟當年最不同的一點，就是今時今日的中國，國力已非2016年可比。

這些年，上至太空探月，下至航母下餃子，以至經濟體量突飛猛進，中國的體魄更勝當年。2016年，中國最大貿易夥伴第一、二位是歐盟和美國，到了2024年，中國最大貿易夥伴已然易位，第一位為東盟，第二位是歐盟，第三位才是美國。可見在中國刻意經營東盟市場下，取得長足進展，美國對中國經濟的重要性大不如前。何況今年首7個月，中美貿易總值仍錄得正增長，中國是順差，美國依舊是逆差。貿易戰打到現在有沒有成效，有目共睹。

正因為明知美國糾集歐洲對付自己，中國早已明白不能在經貿方面過於倚賴這些市場，這8年來積極跟東盟發展關係，同時加強全球南方和金磚國家的合作，加上強調內循環、加大內需，便是做好跟美國全面反面的準備。事實上，美歐一度以為能夠跟中國脫鈎斷鏈，到頭來發現做不到就是做不到，才改口稱為「去風險」。特朗普只是神經刀而非神人，他上場除了搞亂檔，又有甚麼建設和能耐？