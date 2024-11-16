龍吟虎嘯：做好隨時開溜的準備

美國太平洋空軍司令施奈德日前表示，過去5個月中國軍機在台灣周邊的活動增加了3倍，中國正打造龐大的火箭軍、空軍、潛艇部隊和網絡部隊，威脅地區和其他國家的安全。施奈德稱，中國的施壓不僅是針對台灣，而且是向全世界顯示其能夠實現目標，中國將會繼續加大軍事活動，伴隨外交活動、訊息活動、經濟活動，以不戰取得勝利。施奈德聲稱，美軍已經做好準備，但專注力是防止地區衝突爆發。潛台詞是，美軍只要做好準備，加強力量，就能阻止北京對台灣「不戰而屈人之兵」。

這位美國空軍司令所說的「過去5個月」，是從台灣民進黨賴清德5月上任總統之後開始的。賴清德當局幾個月來多次公開鼓吹「新兩國論」，強化「倚美謀獨」，美國也加緊對台售武，糾集盟友在台海、南海「自由航行」加軍演，對中國的核心問題挑釁挑戰。在這背景下，大陸軍機逼近台灣增加3倍，以震懾台美玩火是必然的。

要說這是要「不戰而屈人之兵」，不如說是在給台美一個機會，一個在解放軍武力施壓下認清大勢、接受和統的機會，這也是中國大陸文武相濟、實現祖國統一的主要戰略。

對此，台灣當局和美國應該早有體會，只是美台早年間不當回事，大陸那時武力和各方實力還弱，構不成「不戰而屈人之兵」的壓力。李登輝之流和美國駐台代表，曾經公開譏諷解放軍的軍演是「放空炮」，台灣那些狂妄分子大大聲叫囂不怕大陸，老子有兩杆槍，白天打老共，晚上打小姐。

現在，大陸的軍力、實力已讓美台驚懼不已，在巨大壓力面前，他們不得不考慮大陸的「不戰而屈人之兵」是否乃一條生路——力量如此懸殊，任何抵抗都毫無意義，只會自招巨禍。山姆大叔比誰都精，色厲膽薄，美國空軍司令施奈德說的「美軍已經做好準備」，大概率不是要和解放軍開戰、護衞台灣的準備，而是隨時溜之大吉也。