坦言集：特朗普反華

特朗普提名的外交與國家安全團隊，是以反華見著的鷹派，其中任國務卿的魯比奧且是中國制裁名單之內。一如中國前國防部長李尚福之受美國制裁，任內難以訪問美國、進行會談；魯比奧當國務卿，負責外交，若不能到訪中國，不易推行美國的對華外交活動。

如李尚福例子，中國亦不會取消對魯比奧的制裁，兩國外交互動便大有問題，結果可能便是元首外交為主，國家安全助理作為與中國的聯絡。也有可能特朗普堅持魯比奧主持對華外交，在中國以外地方協商，但對華會有嚴厲的責備，藉機推行敵對中國的政策，使兩國關係惡化，特朗普亦大有可能會拒絕訪華。

特朗普挑選他的外交與國家安全團隊，是以反華為標準，反映出他的大戰略建基在反華之上。上任之初，對付中國的政策必然是他事先張揚的大加關稅，以及他在上一任已開始、拜登亦承繼的制裁中國企業，禁制對華投資，以至找藉口充公或通過罰款吞蝕中國企業的在美和海外資產。這些舉措都會引起中國強烈反制，但亦有一個立法程序，中國還是會首先在美國國內司法體系和世界貿易組織的仲裁系統與美對決，因此不會立即執行，還有一段時間相互周旋。

特朗普針對中國的這些政策，只要公布，便足以打擊中國的股市與匯價。後者中國還可干預，股市則中國政府基本上是無能為力。即使在好淡爭持，中國動用國家力量可以在個別戰役中打敗美國資金的投機，只要美國堅持敵視，就連中國的民間與資本亦要避險，不可能抬高股市價格。只要美國政治威脅不撤，或更惡化，中國資本市場便會飽受衝擊。

其中作為A股第二市場的香港，因資金自由開放，更會首當其衝，國際金融中心的功能，更成為美國攻擊中國的最佳軟肋。特朗普再讓魯比奧以黎智英為由，對香港增加經濟與金融制裁，香港的金融市場，從股市到樓市會更受打擊，還要防突襲港元聯繫匯率。香港應可抵受衝擊，可是代價非輕，已有的結構問題與低迷的市場信心會更趨惡劣。

中國在貿易戰可勝，企業和海外資金可保，但香港的繁榮安定難守。這或許會是特朗普上任後對華最易取勝的戰場，也可借之在國內外建立聲威。而且這只會是第一仗，4年任期加上他期望的第3任，中國會面對美國長期的攻擊。