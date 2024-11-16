11月16日(六)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月16日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
九龍城塌大樹 壓毀3車
塌樹橫亘路中，壓中3部車輛。
【本報訊】九龍城發生冧樹壓車意外。昨晨7時48分，太子道西往旺角方向近勵德街交界，行人路一棵約10米高大樹突然連根拔起，向行車路方向倒下，橫亘3條行車線，並壓中一輛私家車、一輛的士及一輛校巴，路邊約3米鐵欄被壓毀，意外中幸無人傷。消防接報趕至，利用工具鋸斷樹幹，受事故影響，現場交通一度受阻。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20241116-1116_00176_248/九龍城塌大樹--壓毀3車
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc