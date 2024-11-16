九龍城塌大樹 壓毀3車

【本報訊】九龍城發生冧樹壓車意外。昨晨7時48分，太子道西往旺角方向近勵德街交界，行人路一棵約10米高大樹突然連根拔起，向行車路方向倒下，橫亘3條行車線，並壓中一輛私家車、一輛的士及一輛校巴，路邊約3米鐵欄被壓毀，意外中幸無人傷。消防接報趕至，利用工具鋸斷樹幹，受事故影響，現場交通一度受阻。