瑜伽球謀殺案重審第10日 許金山親自盤問時任上司

被告許金山

【本報訊】香港中文大學醫學院前副教授許金山被指以注入一氧化碳的瑜伽球毒殺妻女，早前經受審後被裁定兩項謀殺罪成。許不服定罪提上訴，終獲裁上訴得直，須發還重審。重審案昨踏入第10日審訊。許金山在本次審訊中，原本由大律師安華暉（Andrew J.Raffell）代表。不過許金山表示，自行抗辯會最有利於他。法官最終讓許金山的律師團隊退出審訊。許金山隨即在犯人欄盤問其時任上司、中大麻醉及深切治療學系教授喬伊諾（Gavin Matthew Joynt）。

認為自行抗辯最有利 現年59歲被告許金山，被控於2015年5月22日謀殺其妻黃秀芬（47歲）及次女許儷玲（16歲）。是次審訊由暫委法官祁彥輝，連同4男3女陪審團審理。控方早前傳召中大麻醉及深切治療學系教授Gavin Matthew Joynt作供。辯方大律師安華暉日前盤問期間，要求審訊暫停。

至昨日法官向陪審團表示，許金山認為自行抗辯最為有利於他，批准辯方律師團隊退出是次審訊，並要求陪審團不要因此而對許金山產生不利的想法。安華暉隨即離開律師席，許金山則企在犯人欄，親自盤問喬伊諾。盤問期間，許金山提到自己的履歷，喬伊諾同意當中牽涉動物研究。許金山指出，為免避免主意被人盜去，因此研究計劃書中所寫的，一般都較為簡略。喬伊諾不同意，稱在計劃書中隱藏想法是不合適的做法。盤問過程中，法官曾提醒被告，他應逐條提問，讓證人回答是否同意或不知道，避免作個人陳詞。

據控方開案陳詞指，兩名女死者是因一氧化碳中毒而死，氣體是由車尾箱的瑜伽球釋出，把該瑜伽球注滿一氧化碳，及放在車內殺死兩母女的正是被告。被告是中大醫學院副教授，亦是麻醉科醫生，熟悉吸入多少一氧化碳會令人死亡。控方指，許金山承認在中大實驗室把兩個注入一氧化碳的瑜伽球帶回家，聲稱打算用來殺老鼠。但控方認為許金山是在說謊。案件編號：HCCC 389/2023