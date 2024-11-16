黑幫貴利1100厘 1600人貸款涉1.2億

【本報訊】執法部門早前根據線報及經調查後，鎖定一個由黑幫操控的高利貸集團，遂於前日及昨日展開代號「雷霆」及「火岩」的反非法放債及高利貸行動，在全港多個地點共拘捕4名男子。涉案高利貸集團在過去3年向超過1,600人貸款，涉款1.2億元，貸款年利率高達1,100厘，較法定標準高出20倍。

較法定標準高20倍 拘4男 調查人員表示，犯罪集團先以「Cold Call」尋找目標，至於案中的1,600名受害人來自各行各業，他們大部分因信貸評級較低，因此轉而向高利貸借錢。當有人貸款時，放債人會以例如行政費等不同理由扣留部分借款，部分甚至高達借款額的三分之一，其後集團會要求目標每星期還款。案中最大一宗借款，是受害人借了110萬元，惟實際僅獲80萬元，每星期則被要求償還1.5萬元。

當受害人無力償還，便會遭受電話滋擾恐嚇，甚至住宅大門被淋潑紅油、塞鎖匙孔及貼追債大字報。另外，犯罪集團會指示受害人以現金向傀儡戶口入數，其後集團成員便提取現金以逃避執法部門追查。

執法部門經調查後，在前日及昨日分別搜查荔枝角一商廈單位及鰂魚涌一住宅單位，共拘捕4名男子（24至35歲），涉嫌「以過高利率放貸」、「無牌照經營放債人業務」、「洗黑錢」、「刑事毀壞」；其中一名男子藏有一粒懷疑「偉哥」，涉嫌「管有第一部毒藥」被捕。被捕人士分別負責尋找目標、電話追數及前往銀行提款。行動中檢獲包括懷疑追數大字報、30萬元現金、44張全新電話卡、4部電話、一部數鈔機，一部電腦及3隻USB手指。另外，執法部門發現一個傀儡戶口，在過去數月內清洗高達400萬元黑錢，該戶口將被凍結，警員正追查有關資金流向。