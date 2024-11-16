性侵11歲胞弟 菲漢囚9年8個月

【本報訊】一名菲律賓男子涉嫌多次性侵同父異母的弟弟，包括口交和肛交，甚至叫對方吸冰毒，而對方年紀只得11歲。涉案男子早前承認向年齡16歲以下的兒童作出猥褻行為、製作兒童物品及未經同意下肛交共16罪，昨在高等法院被判入獄9年8個月。法官批評被告嚴重違反誠信，被告曾為控方在另一被告的案件作供，雖該被告最終脫罪，但給予他額外刑期扣減。

同案另一被告脫罪 匿名被告以「A.J.B.D.」作代號。他來自菲律賓，現年32歲。男事主Ｘ於2006年4月出生，現年18歲。被告是其同父異母的兄長。被告早前承認9項向年齡16歲以下的兒童作出猥褻行為、5項製作兒童物品和兩項未經同意下肛交罪共16罪。本案原有另一名姓熊男被告，他受審後獲判無罪。在該審訊中，A.J.B.D.曾為控方作供。

法官昨引述報告指，被告承認是同性戀，但否認有孌童癖，他稱受毒品影響犯案，已深感後悔。而據事主的創傷報告，事主因事件而感到無力，萌生自殺念頭，報告建議他接受持續心理輔導治療。法官指，被告在3年多期間持續犯案，嚴重破壞誠信，而且被告在人類免疫缺乏病毒（HIV）檢測中呈陽性，在性行為中卻沒有戴安全套。考慮到事主年紀等因素，以18年監禁作為16罪的量刑起點，因被告認罪及曾為控方作供，故給予46.5%刑期扣減，總刑期為9年8個月。

據被告A.J.B.D.同意案情指，2021年4月，Ｘ將受性侵事件告知社工，執法部門隨即接手處理。據Ｘ在錄影會面中說，2017年至2021年間，被告曾多次性侵他，包括在他的口中射精。其中一次，被告帶了姓熊男子到住所，被告將陰莖塞進他嘴巴，熊則從後將陰莖插入他肛門。案情亦提及，被告多次要求Ｘ吸食冰毒。除此之外，被告住所內，被發現有一隻USB，內有12段兒童色情影片，內容包括被告跟Ｘ口交和肛交。案件編號：HCCC 22/2023