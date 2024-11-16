機場破2毒案 檢K仔可卡因值4600萬

【本報訊】香港海關在過去兩日偵破兩宗毒品案，首宗於本月初在機場檢查一批由比利時空運抵港、報稱載有清潔劑的貨物，結果檢獲78公斤懷疑氯胺酮，經調查後在本周三（13日）於鯉魚門拘捕一名報稱廚師的收貨男子。另在前日，海關替一名從法國巴黎經埃塞俄比亞抵港的男子清關，在其背包和行李內的毛絨玩具中檢獲11公斤懷疑可卡因。兩宗案件檢獲的毒品總值約4,600萬元，兩疑犯俱已被控以相關罪名，將於今日提堂。

比利時運抵 清潔劑掩飾 本月4日清晨，海關機場科人員根據風險評估及情報分析，查驗一批由比利時布魯塞爾空運抵港、報稱為清潔劑的貨物。該批貨物共有80箱、重880公斤，關員留意到其收貨人報稱是一間科技公司，依其業務進口大批清潔劑並不常見，因而感到懷疑。當關員利用X光機掃描貨物時，亦察覺其密度存在不一致的地方，於是決定作進一步檢查。

關員逐一打開載貨紙箱，發現內有480桶獨立包裝清潔劑，其包裝簇新乾淨，沒有被打開過痕迹。雖然每一桶清潔劑的報稱重量均為一公斤，惟關員進行秤重時，發現其中112桶清潔劑過輕，加上該批可疑清潔劑的標示出產地是英國，卻由比利時付運寄出，更加大關員的疑心。海關最後在該112桶清潔劑內，檢獲約78.1公斤懷疑氯胺酮（K仔），估計市值約3,800萬元。

港男法國出發 公仔藏毒 調查人員指出，今次是海關近5年來在空運貨物中，揭發利用清潔劑掩飾偷運K仔的最大宗案件。關員隨即分析貨物背景及情報，得悉收貨人委託另一間本地物流公司進行託運，於是部署監控遞送行動。行動期間，收貨人多次更改派貨指示及收貨地址，甚至安排正當物流公司及司機，於貨物運送途中以「車駁車」的形式更改收貨地點，企圖打亂海關部署。直至本周三，海關在鋰魚門附近拘捕一名最終收貨的25歲本地男子。被捕人士報稱廚師，他已被控以一項「企圖販運危險藥物」罪，今日在觀塘裁判法院提堂。

另在前日，海關替一名從法國巴黎出發，經埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴抵港的27歲本地男子清關，期間發現其行李的X光影像有異，其後從他的背包及手提行李內，尋獲3個異常沉重、表面有縫補痕迹的毛公仔。關員剪開毛公仔檢查，揭發內裏藏有285粒腸狀物，其中裝載近11公斤、共值約800萬元的懷疑可卡因，隨即拘捕該名男子。該名被捕男子已被控以一項「販運危險藥物」罪，今日在西九龍裁判法院提堂。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，亦切勿在未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。