私家車失控剷入眼鏡舖 釀4傷

【本報訊】昨日下午3時許，一輛私家車由屯門龍門路45號富健花園駛出，期間懷疑失控，車輛剷上行人路，掃毀鐵欄撞倒一名姓鄧（72歲）老婦及一名姓盧（27歲）男途人，繼而衝入一間眼鏡舖始告停下。

救護人員接報趕至，私家車姓朱（60歲）司機及一名姓范（62歲）男乘客俱手腳受傷；鄧婦胸口、眼、手及腳受傷；盧男則手腳受傷，他們俱清醒，經初步敷治後，由救護車送往屯門醫院治理。執法部門經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」拘捕私家車司機，並把他帶走扣查。

司機落車不斷道歉 意外後，眼鏡舖內凌亂不堪，玻璃飾櫃被撞冧，店內滿地雜物，有職員在場善後。據悉，該眼鏡舖開業超過20年，最近始進行翻新，詎料遭逢橫禍，幾乎一切盡毀，暫時未知損失金額。

另有現場目擊者形容，涉事私家車當時車速頗快，先撞向停車場的更亭及閘杆，繼而撼欄衝入店舖，肇事司機在闖禍後落車，並且不斷道歉，惟未知他是否誤把油門當腳掣肇禍。