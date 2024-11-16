機艙老鼠偷卡 送酒店房狂刷

收款機連接越南 拘3人涉款100萬 執法部門早前根據情報，鎖定一個犯罪集團，相信在過去近3個月，集團租用酒店房間作為虛假交易中心，並接收其成員從機場及航機上盜取的銀行卡，以連接越南店舖的無線電子收款機進行海外消費，趁受害人察覺前狂碌近百萬元。至本周三（13日）警員搗破該集團交易中心，拘捕3名內地男女。

調查人員表示，今年首3季全港錄得3,200宗詐騙案，佔整體罪案數字約四成半，其中深水埗區同期錄得約1,800宗騙案。有見及此，該區警員展開情報搜集及調查，發現自今年8月起，有犯罪集團於香港國際機場附近租用酒店房間，以此作為銀行卡虛假交易中心，並收集集團成員偷取得來的銀行卡，作出未經授權的電子交易，藉此騙取金錢。

虛假交易中心運作3個月 調查過程中，執法部門鎖定其中一名集團成員身份，相信他正是涉事酒店房間的租用人，至本周三突擊搜查相關酒店房間，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕兩名分別32歲及34歲的內地男子及一名27歲內地女子。行動中，警員檢獲11部連接越南店舖的無線電子收款機、10張由不同國家發出的銀行卡，以及42張交易收據，該些收據顯示交易日期為11月12日至11月13日，總金額為3.6億越南盾（約11萬港元），每筆交易金額由數千至數萬元不等。

根據調查，犯罪集團成員於機場及不同航班上偷取旅客的財物，包括銀行卡，並隨即將銀行卡交予匿藏在酒店的同黨，趁受害人取消銀行卡前，搶先利用無線電子收款機進行海外交易。據了解，該個銀行卡虛假交易中心運作約3個月，估計已處理近100萬元虛假交易。

調查人員表示，今次是執法部門首次發現犯罪集團以外國店舖的無線電子收款機，於本港進行海外交易，藉此掩人耳目。

執法部門提醒市民時刻保護個人財物，尤其是乘搭跨境交通工具，包括飛機或高鐵時，應妥善保管貴重物品。根據紀錄，今年1月至10月，執法部門共錄得207宗機艙盜竊案，較去年同期上升89宗。