醫健：醫健寶庫：ICU醫生的日與夜

作為一名在深切治療部（ICU）工作的醫生，朋友們常常問我：「這麼辛苦和大壓力的工作，你是如何做到的？」我不禁想起我是怎樣在如此高壓的環境下渡過20多個年頭。原因其實很簡單，是由於我不是獨自去面對，有賴一班互相扶持和鼓勵的好隊友。

我們每天一起應付不同挑戰：當醫生在分流（triage）過程後決定接收（admit）危重病人，ICU 的護士便要為病人分派合適的床位，例如免疫系統較弱的病人需要安排到正壓房，而帶有傳染性病毒的病人須使用負壓房。護士團隊也要隨時準備監測儀器，以便持續監測病人的維生指數。

當病人被送到ICU，醫生們便有默契地分工合作。如其中一位醫生負責檢查病人並給予治療、另一位醫生負責放入動脈導管（arterial line）以便準確地量度血壓、也有醫生準備中央靜脈導管（central venous line）以注射升壓藥。全賴團隊合作，每人各守其職，危重病人的病情才能在短時間內穩定下來。

能讓我在經歷18個小時無眠的值班，還能把笑容掛在臉上，只因有一班「出生入死」的同事。當遇到複雜的病例，大家也會絞盡腦汁，從文獻中找出相似的個案，一起尋求最好的治療方法。工作上的滿足讓大家都感到鼓舞；遇上不如意的事情大家也會一同分擔，給予支持和安慰。在這個充滿甜酸苦辣的ICU帶來一絲溫暖的曙光。

這個 「team」，便是讓我每天帶着自信和歡愉的心情上班的原因！

香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院深切治療醫學部臨床實務助理教授鄧佳欣醫生

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