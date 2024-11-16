毅行者開鑼 猴群搶先檢查站覓食

【本報訊】樂施會主辦的「樂施毅行者2024」昨日在西貢北潭涌開鑼，吸引數千健兒和義工參與。樂施會指會對天氣變化保持警覺，密切留意檢查站及路段的安全情況。有網傳視頻顯示，前日有猴群在毅行者一個檢查站覓食，該會義工已重新補充足夠物資，亦有後備方案應對突發情況。

樂施會籌款及傳訊總監王灝鳴表示，主辦方有多項後備方案應對天氣狀況，前日派員視察沿途路況，認為道路情況尚算安全，同時也對被影響的設施進行了維護。王提醒，所有參加者在出發前及活動期間密切留意天文台的最新天氣報告，做好相應準備。

已重新補充物資 此外，網傳視頻顯示，位於九龍水塘及金山郊野公園附近的毅行者6號檢查站，有大量猴群出沒，並對營地造成了破壞。而該處經常有大量猴子走動及覓食，懷疑被大會預先設置的食物吸引前來覓食。王回應時表示，昨日義工已重新補充足夠物資，猴群造成的破壞難以避免。

漁護署回應本報查詢指，當日出現在檢查站的猴子屬於本港常見的獼猴，主要出沒於金山、獅子山及城門郊野公園等地。漁護署已加強巡查附近地點，並會按需要跟進有關猴子聚集及滋擾的情況。該署會與相關活動主辦機構保持緊密聯繫，如有需要會提供適切協助。