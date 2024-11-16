控麥浚龍父失實陳述收購計劃 原告敗訴

【本報訊】由藝人麥浚龍（Juno）的父親麥紹棠出任主席兼行政總裁的上市公司中建置地集團有限公司，2015年底曾傳出獲收購的消息，但收購最終告吹，中建置地的股價亦隨即大跌。一名商人之後入稟高院索償逾兩億元。他指控麥紹棠當時向他作出失實陳述，聲稱該收購計劃快將落實及可「包賺」6,000萬元，惟他購入60億股中建置地股份後，股價不升反跌。案件上月在高院開審，至昨日法官頒判詞，判商人敗訴，另下令他向麥紹棠支付訟費。

原告吳健南，被告麥紹棠。入稟狀指，2016年1月，原告獲他人告知，內地上市公司新興鑄管股份有限公司準備收購中建置地及注資12億元，中建置地亦於2015年底發出相關公告，宣布新興鑄管的潛在收購交易，股價之後上升，被告並想出售名下部分股份。原告遂於2016年1月兩度與被告會面，被告表示該收購計劃快將執行，建議以每股3仙半價錢，把60億股中建置地股份售給原告。

半年穩賺6000萬 官指不合理 入稟狀續指，被告表示，如果股價在原告買入股份的6個月內，跌穿其買入價，被告會補償原告損失。被告保證原告買入股份後的半年內可獲利6,000萬元。原告因為相信被告，2016年2月至5月達成協議，購入上述股份。但中建置地於同年6月卻公布該收購計劃告吹，股價亦即時大跌，令原告大受損失，被告亦沒有依約補償。原告遂興訟向被告追討該筆1.62億元損失及保證的6,000萬元利潤。

不過，法官在判詞指，原告及被告雙方都是經驗豐富的商人，而原告所提出跟被告所做的協議，在商業上並不合理，不符邏輯。綜合所有證據，法官不認為雙方有達成口頭協議，判原告敗訴，另下令原告向被告支付訟費。案件編號：HCA 2888/2018