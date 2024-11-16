健康快車駛入香港 逾千人免費驗眼

【本報訊】眼疾個案隨社會老齡化不斷增加。在內地免費提供眼疾治療服務的團體「健康快車」昨宣布未來一年會留港，今起會在黃大仙、沙田及大埔等10區提供免費篩查服務，料服務逾千人。團隊希望透過服務，可協助市民及早發現潛在眼疾問題，鼓勵高危一族諮詢醫生，同時讓大眾養成定期檢查眼睛的健康習慣。

提早識別眼底病變 糖尿病有機會引致眼疾。根據政府資料，本港70萬名糖尿病患者，但有不少患者不知自己患病。「健康快車」今年7月至11月初舉行有關的「免費篩查」先導行動，分析來自各社區的564張眼底圖像，發現有9%市民有潛在的視神經類眼底病變風險、4%有黃斑類眼底病變及1%有糖尿病視網膜病變。

團體指未來開展的篩查服務會免費為市民拍攝眼底照片，再運用人工智能分析眼底圖像，10分鐘內便可生成初步檢查報告，幫助提早識別眼底病變。香港大學眼科學系臨床副教授施愷迪表示，服務透過運用人工智能技術，協助醫生更準確地分析和判斷眼疾，並適時作出轉介，提升大眾對眼疾的警覺性，有助「早發現、早治療」。