11無葉風扇 最慢等7分鐘加熱暖風

【本報訊】不少家庭使用冷暖無葉風扇，期望冷暖皆宜，不過消費者委員會測試11款類似風扇後，發現不論在暖風加熱速度、涼風送風量，樣本的表現頗為懸殊，有兩款風扇要等6分鐘才能加熱暖風，包括一款標價排名次高、即第二貴的樣本，而最慢一款要等接近7分鐘，表現較消委會2016年相似測試慢。消委會指，無葉風扇較冷暖空調機耗電較多，若以每晚用5小時及每度電1.6元計算，一個月電費可高達480元，建議消費者按暖風需要挑選產品。

消委會委託獨立實驗室測試的11款配備暖風及涼風功能的無葉風扇，售價介乎699至6,988元。測試發現，樣本由室溫加熱至最高溫度水平的時間懸殊，介乎1.8分鐘至6.8分鐘，當中有兩款需要逾6分鐘才完全加熱，分別為LG PuriCare AeroTower Hit（6.6分鐘）、momax AP16s（6.8分鐘）。

耗電量較冷暖空調機高 風扇的暖風分布不均會令用家不適，測試人員測試時，將15個溫度感應器安裝在啞黑色木板上，量度木板上不同位置的暖風溫度，發現有momax AP16s及寶康達PHH2000暖風的熱力分布較不均勻。

此外，消委會還發現，各冷暖無葉風扇暖風功能的耗電量由1,257瓦特至2,164瓦特不等。若以每晚使用5小時暖風功能及每度電1.6元計算，一晚即耗用6.3度至10.8度電，一個月的最高電費由約302至519元。參考機電工程署「強制性能源效益標籤計劃」的表列型號紀錄冊，較新型號的冷暖空調機供暖季節性表現系數由4.0至5.6不等，即每1,000瓦特耗電量可轉化為約4,000至5,600瓦特製暖量，而無葉風扇一般每1,000瓦特只可轉化為約1,000瓦特製暖量。

消委會總幹事黃鳳嫺提到，產品效能較低主要因設計問題，認為消費者可按需要考慮選購不同類型的產品。該會又指，電風扇目前並不納入於機電工程署的能源效益標籤計劃內，促機電署將其納入「自願性能源效益標籤計劃」。消委會未有列出報道廠商的回應。