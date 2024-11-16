12款衣物清香珠全含致敏物

【本報訊】本港在售的衣物清香珠抽檢，全部樣本檢出可致敏香料，消費者委員會指衣物清香珠屬非必需品購買前三思。消委會昨日公布抽檢報告，報告顯示，在所有抽檢的樣本中有4款含有污染環境物質「佳樂麝香」。

4款恐污染環境 在過敏物質方面，測試結果顯示，全部12款衣物清香珠樣本均檢出香料致敏物質，總量由0.0023%至0.672%不等，除只有一款含一種香料致敏物質外，其餘11款同時檢出3種至8種。此次檢測的樣本中，還有4款含有佳樂麝香。消委會指，這種物質不易被生物降解，對海洋生物有高度毒性。是次檢測中4款樣本檢出佳樂麝香，含量由0.14%至 0.73%不等。

在所有抽檢的衣物清香珠樣本中，檢測出可致敏物質總量最多的品牌是「蘭諾Lenor 衣物清香珠-白茶」，其標稱的容量為420毫升、200克。消委會檢測出6種可致敏香料，佔其總量約0.67%，為12個品牌中最多。消委會總幹事黃鳳嫺表示，衣物清香珠含致敏物質容易令皮膚變紅、發痕，甚至出紅疹，但指由於產品用在水中會被稀釋，安全風險未必太高，視乎用量「有些人喜歡濃味點；有些人喜歡淡淡地」，又說產品未必有清潔功能，建議消費者考慮清楚是否需要使用。