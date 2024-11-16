言語治療師上門收費 差額達1.8倍

【本報訊】隨着人口老化，上門復康治療與護理照顧需求漸長，而服務卻收費參差且附加費繁多。消委會昨公布調查指，調查的提供相關服務的公司或機構中，收費差距頗大，其中言語治療師的收費最多相差1.8倍，物理治療與職業治療師的收費相差超過一倍；有個別機構每次收取最少兩小時服務費。消委會建議消費者選擇服務前必須仔細閱讀條款及了解相關收費，否則可能需承擔額外開支而大失預算。

物理治療費用相差逾倍 消委會今年9月至10月根據這15間公司或機構的官方網站，收集服務收費及條款等資料，並以一般消費者身份查詢詳情，其後再致函索取更多相關資料核實，共有13間回覆。以物理治療師及職業治療師為例，每小時服務費由900至2,000元不等，相差逾一倍。有9間提供上門言語治療師服務，當中5間的每小時收費由900至2,000元；另外4間則以每節50分鐘計算，每節收費由500至1,400元，兩者最高相差達1.8倍。

另外，若要求在非辦公時間提供服務，有10間公司或機構要額外收費。其中一間的治療師費用會雙倍計算，保健員則需每小時按250元計算；有兩間會按日間服務費或每小時加收20%費用；另外3間表明若在晚間或凌晨時段工作，需額外收取100元至200元附加費，或實報實銷的士費。另外，若消費者要求於元旦、農曆新年假期、聖誕節或冬至等特別日子服務，有11間會收取雙倍服務費，有兩間不會在這些日子提供服務。亦有7間表明，會向港鐵沿線不可直達地區或離島的消費者每次加收20元至200元。