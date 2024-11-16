走塑食肆唔配合 拒市民自備餐盒

繁忙時間45測試 失敗達14次 「走塑」等環保政策唔湯唔水，食肆未完全接受自備餐具！消費者委員會在今年8月至9月於平日午市繁忙時間自備可重用餐盒到15間連鎖食肆買外賣，前後45次測試中失敗14次，即每買10次，便有3次失敗。食肆向消委會解釋因食物安全及衞生及容器大小等理由而拒絕自備盒。該會指有食店提供「扮堂食」折衷方案，值得同行借鑑，又促政府和業界共同推動租借可重用餐盒，並配合食肆的運作流程提供清晰指引，推動全城「走餐盒」。

消委會職員前往的15間連鎖食肆外賣港式快餐、西餐、粉麵等，45次實試中有31次成功，發現大家樂、薩利亞意式餐廳、一粥麵及吉野家不接受自備餐盒；大家樂職員以不耐煩語氣表明不接受自備容器，亦沒有解釋原因。同一集團的一粥麵雖在官方點餐平台提供「自備餐盒」選項，但最終食物已用外賣盒包好；另一分店則指基於食物安全考慮，不接受外來容器，出現「訊息矛盾」。該食肆其後回覆消委會，確認旗下餐廳現階段不接受自備餐盒，並已將點餐平台上相關的錯誤選項修正。

不過，即使食肆接受自備餐盒，甚至已登記成為環保署「咪嘥盒食店」，在繁忙時段亦未必接受「走餐盒」，稱要視乎人流或廚房的繁忙程度。另有兩間港式快餐店的收銀處與取餐處分開，其中美心MX實試中，單據上雖已列明「自備餐盒」，惟因實試員未有及時將餐盒交至取餐處，5分鐘後職員已用外賣盒將食物包裝好，因此消費者在下單後應盡快將自備餐盒交予取餐處職員。

扮堂食自行打包值得借鑑 相反，吉野家雖表明不接受自備餐盒外賣，職員保持良好服務態度，並提議以堂食形式出餐，且主動在單據上列明「飯餸分開」，方便實試員自行將食物轉移到自備餐盒。消委會總幹事黃鳳嫺認為食肆在業務流程設計時，可配合客人不論是否繁忙時間亦能自備餐盒，「扮堂食」的做法不失為折衷而變通的做法，又說至第二階段「走塑」將全面禁用即棄膠容器，希望連鎖食肆能帶動行業氣氛走塑。

另外，消委會指部分食肆在「走餐盒」下仍收包裝費，其中有食肆解釋是交易系統問題，其後才以現金退回費用；亦有食肆以「套餐」作單位計算包裝費。儘管自備部分餐盒但數量不足，仍有可能被收取全數外賣費。