樂齡遊戲App 緩「老友記」認障病情 配合訓練多社交 抑鬱指數大降

【本報訊】樂齡科技配合治療，有助照顧認知障礙或抑鬱長者。市區重建局與非牟利機構黃金時代基金會在今年7月至9月期間，引入新服務，以應用程式（App）遊戲配合護士和社工的認知訓練，幫助了8名初步被評為認知障礙症的長者紓緩病情。松恩護老之家有4名長者參與計劃，其中一名長者更在訓練後，成功將「長者抑鬱量表評估」的抑鬱指數，由6分的「邊緣抑鬱」，大降至兩分。院長江靜雯表示，樂齡科技有助照顧長者，更能吸引年輕員工加入護老院，減輕人手不足的壓力。

市建局與基金會自2022年展開「健齡樂聚」計劃，支援深水埗區內3間安老院舍。今年計劃進一步優化，基金會安排護士及社工為部分患有認知障礙症的長者，經評估後度身訂造適切的認知訓練。治療期間，義工會每周到訪院舍陪同長者使用應用程式進行訓練，以減緩他們腦退化的速度、紓緩他們的抑鬱病情。

經過3個月的認知訓練後，評估結果顯示有63%長者的專注力、執行力、語言能力等不同方面都有明顯進步；而抑鬱測試方面，則有75%長者的情緒、焦慮和睡眠狀況都有改善。80多歲的陳婆婆（化名）在進行認知訓練前，其抑鬱指數高達6分，但在義工陪伴交流、參加社交活動和訓練後，陳婆婆的抑鬱指數大幅下降至兩分，反映義工與長者的溝通也是改善長者情緒重要一環。

樂齡科技 吸年輕族投身護老業 江靜雯表示，部分長者在接受認知訓練後，情緒明顯較穩定；現時院內人手由疫情期間的15人增加至逾20人，亦有賴院舍應用樂齡科技，吸引不少年輕員工加入成為新血。