女性勞動率促提高 填補人力缺口

【本報訊】政府在《2023年人力推算報告》中估計，幾年後本港缺少18萬勞動力，有工會認為，本港缺乏勞動力的一大原因是女性參與勞動率過低，並低於國際水平。有科技界議員則指，本港缺乏中低層創科人才，望政府能進一步放寬輸入有關人才。

立法會人力事務委員會主席林振昇昨日表示，本港人力短缺與勞動人口參與率低有關，特別是25至54歲女性，參與率只有70%，較澳洲及新加坡80%或以上的參與率低。他認為，政府應透過增加在校課後託管服務、企業彈性上班安排等，吸引更多女性投入職場。談到相關人力推算，林認為政府在統計各行業人力需求時應做得更精細，現時優化補充勞工計劃涉及26個工種，若統計數字反映部分工種已有足夠人手，應該適時調整，未必再需要輸入外勞。

冀放寬輸入中低層創科人才 當局預計2028年，僅「國際創新科技中心」的發展已欠缺1.8萬人，科技創新界議員邱達根認為，目前創科業最缺乏中低層創科人才，例如軟件開發和入門的工程人員，期望政府進一步放寬輸入相關人才，包括容許招聘困難的公司在大灣區請人。

政府在報告中又指，機電技工、飛機維修技術員等「熟練技術人員」是人力供應缺口的重災區，料屆時缺乏6萬至6.5萬人手，佔整體短缺約三分之一；創科、航空、貿易等行業亦將缺乏大量人手。