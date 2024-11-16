積金受託人紀錄混亂 逾3700成員權益受損

周年報告覆核個案 揭違規情況 強制性公積金計劃管理局程序覆檢委員會昨發表2023年周年報告，當中覆核了30宗個案，被揭有投資基金因違反投資守則而損失逾16萬元；更有個案涉及一名受託人因沒有備存正確的成員紀錄及結餘，令3,720名計劃成員受影響。強制性公積金計劃管理局回應時表示，正積極跟進報告所提出的各項意見和建議，以確保積金局規管工作的效率水平。

覆檢委員會發表的2023年周年報告，概述了委員會在2022年5月1日至2023年4月30日的工作。積金局在上述期間，處理共6,303宗已完結或終止的個案，而覆檢委員會則從該等個案選取30宗作詳細覆核，部分個案涉大金額損失。

沽售未供買賣股份 損失16萬 根據報告指出，一個核准匯集投資基金因違反《強積金投資基金守則》，沽售一隻未可供買賣的證券股份，導致該核准匯集投資基金蒙受投資損失161,115.83元。受託人按監管規定向積金局呈報個案，積金局亦要求受託人就事件提交評估報告。而積金局經檢視受託人提供的資料後，確認事件並非重複發生，並信納受託人已設立適當的內部機制監察核准匯集投資基金的合規情況，同時亦已妥為向核准匯集投資基金作出賠償。

另一宗個案則涉及一名受託人沒有備存正確的成員紀錄或結餘，以及沒有正確地為成員的累算權益進行投資，令3,720名計劃成員受到影響。而在受託人向積金局呈報事件後，鑑於有關管控失誤的嚴重程度和受影響的計劃成員人數，積金局指示受託人進行內部狀況檢查，並再揭發同一受託人因新管理系統存有缺失而未能符合多項法定要求，受影響的計劃成員有6,751名。積金局在發現計劃管理因系統更新而出現問題後，已立即採取一系列規管行動與相關受託人跟進，並要求其糾正問題，及向該受託人施加罰款。

更新管理系統 未符法定要求 覆檢委員會主席馮庭碩指，與去年一樣，覆檢委員會詳細覆核30宗與積金局核心規管活動相關的個案。覆檢委員會向積金局提出多項觀察所得和建議，進一步提高積金局對公眾的問責程度，以完善強積金規管制度。積金局回應指，歡迎覆檢委員會昨發表的2023年周年報告，會積極跟進報告所提出的各項意見和建議。