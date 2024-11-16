繽紛冬日巡禮 11‧22啟動 西九海濱水上煙火響頭炮

【本報訊】旅發局將於今年11月22日至明年1月1日，舉辦「香港繽紛冬日巡禮」，其中西九文化區內的聖誕小鎮，面積將較去年增加30%，並以「禮物」為主題，在過萬呎小鎮內布滿過百份「禮物」布置供市民打卡。焦點之一的20米巨型戶外聖誕樹，將首次化身巨型畫布，加入投影呈現冬日節慶場景。同時，西九海濱將上演4場「冬日維港水上煙火」，每場10分鐘，首場將於11月22日晚上7時半上演。

高逾20米巨型聖誕樹化身畫布

聖誕小鎮將於本月22日起，登陸西九文化區藝術公園海濱草坪西面，面積比去年增加30%，並以「禮物」為主題，在逾萬呎聖誕小鎮內布滿過百份「禮物」布置，及豐富多樣的打卡題材裝置。同時，位於小鎮中央、高逾20米的戶外巨型聖誕樹，將首次化身巨型畫布，加入投影呈現冬日節慶場景，每晚多次向市民旅客送上節慶驚喜。而「西九聖誕市集」將於11月22日至12月8日，逢星期五至日，以及12月12日至29日期間舉行。