冰室涼茶舖主題車廂 進駐昂坪纜車

【本報訊】「老香港」情懷事物近期吸引眾多旅客慕名打卡，昂坪360順勢在昨日起至聖誕期間推出限定「懷舊冰室」及「涼茶舖」懷舊主題車廂，並與本地塑膠用品「紅A」合作，在昂坪市集設置「巨型夢幻摩天輪」、由舊物回收再造的「巨型聖誕樹」等聖誕主題裝置，並有舊物珍藏展。昂坪360亦正翻新市集，將引入港式情懷店舖，明年1月將有額外11部全景纜車，期望能提升訪客的旅程體驗。

兩個懷舊主題纜車車廂分別換上新衣，其中一輛貼上綠色為主的仿紙皮石、「樓上雅座」的布置，亦有蛋撻、港式奶茶等小食，化身「空中冰室」；另一輛是棕色車身，上有「涼茶」兩字，以及貼上一碗碗深棕色的涼茶及紅色價錢牌，即變「空中涼茶舖」。

昂坪市集變身聖誕樂園 而昂坪市集因應聖誕節，變身為充滿紅紅綠綠的「聖誕樂園」，包括懸掛傳統紅A燈罩和膠桶造型車廂的5米巨型摩天輪，經典懷舊聖誕火車。旅客亦可從中找尋聖誕老人、圍上紅白頸巾的雪人。昂坪360特別提到，「巨型聖誕樹」等裝置均是由早前回收計劃所得的舊物重新而成。昂坪360亦在市集舉辦香港珍藏展，展出品牌扎根香港多年來超過200款標誌性及絕版產品，包括手提篋、漏斗櫈、飯桶。港人能從中回顧過去的生活之餘，外地旅客則能探索本土文化。

昂坪360董事總經理董沛銓表示，正努力革新昂坪市集，引入新店冰室及涼茶舖，令昂坪市集更添港式情懷；加上寓教於樂的三國主題常設展館將於月底開幕，連同早前已推介的「昂坪觀景台」。他又表示，預計在明年1月會有額外11部「Crystal+」全景纜車投入服務，相信能提供全新的體驗予港人及旅客。