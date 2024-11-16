首10月 3670萬人次訪港 內地客開支趨降

今年訪港旅遊人次有望達到或貼近4,600萬人次目標，香港旅遊發展局昨日表示，今年首10個月有3,670萬人次旅客訪港，較去年同期增加37%，其中內地旅客有2,840萬人次，按年升33%；非內地旅客有830萬人次，按年上升54%。該局預料，本月至12月有800萬人次旅客訪港，令全年訪港人次可望達約4,500萬，貼近4,600萬人次的目標。旅發局現正加緊推廣本港成為「穆斯林友好」的旅遊點，包括設立穆斯林旅遊專頁，提供餐廳、酒店及景點等配套吸客。

旅發局指，上月（10月）初步訪港旅客數字約410萬人次，較去年同期上升18%。累計今年1至10月，訪港人次接近3,670萬人次，按年升37%，當中內地旅客近2,840萬人次，按年升33%。該局調查訪港旅客對本地遊的看法，發現旅客普遍感到滿意，以10分為滿分計算，今年第3季滿意度達到8.8分，重訪意欲有95%，推介給親友比例達93%，均高於2018年。不過，內地旅客在港開支有下跌趨勢。

旅發局又指，台灣、菲律賓及印度等市場的訪港旅遊表現理想，多艘國際郵輪訪港，亦有助吸引更多長途市場旅客。非內地過夜旅客數目上升外，消費亦有提升，甚至比疫前2018年更好，相信與匯率有關。

談及未來挑戰，旅發局稱，目前經濟前景不明，強勢美元和港元亦增加訪港成本，加上本港航班尚未完全恢復至疫前水平，估計全年訪港旅客數字約4,500萬人次，接近今年初預測的4,600萬人次。

加緊推廣穆斯林市場 據介紹，今年訪港旅客人次表現已優於去年，但與疫前相比仍落後一段距離。數據顯示，2018年首10個月，累計錄得近5,260萬人次訪港旅客，其中內地旅客有逾4,130萬人次，非內地旅客有逾1,120萬人次。對比今年同期錄得的3,670萬人次訪港旅客、2,840萬人次內地旅客及830萬人次非內地旅客，分別僅及疫前的約70%、69%及74%，反映本港旅遊業仍待復甦。

另外，旅發局表示，一帶一路市場接近一半人口是穆斯林，市場相當龐大，該局正加緊推廣本港成為「穆斯林友好」的旅遊目的地，包括早前率團到訪中東多個國家，介紹香港的穆斯林旅遊配套。同時，亦特設穆斯林專頁，提供4種不同語言，整合一系列為穆斯林旅客而設的香港資訊，包括最新增39間獲清真認證或由穆斯林經營的餐廳，令餐廳總數增至超過140間；酒店則有29間，而景點或會展設施亦有3個。旅發局透露，明年3月下旬將推出全新的旅遊品牌廣告，並因應明年航空運力的恢復，將加重歐洲、美國及澳洲等長線市場的推廣。