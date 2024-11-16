簡樸房勢拉高租金 籲勿倉促立法擾民

【本報訊】政府逐步取締劣質劏房，並規範「簡樸房」的標準。有議員昨指收到不少劏房戶意見，擔心租金會因「簡樸房」立法而上升、劏房單位減少，提醒政府若欠缺資訊倉促立法會擾民；另有議員指社福政策措施不能「有錢就做啲，冇錢就停手」，又指提供的服務未能滿足社會需要。

議員江玉歡昨在立法會上表示，劏房居民的憂慮是相當之合理，政府後續要將這些聲音考慮在內，指一條好法例需能夠平衡各方利益、有效解決問題及執行。她期望政府將來能充分考慮房客和業主之間的權力關係，並利用科技力量全面準確統計劣質劏房居住人數、家庭類型、經濟狀況，以及分析他們選擇居住劣質劏房的深層原因。她指政府亦應掌握充分資料評估後才立法，亦要評估立法後市場提供「簡樸房」的能力，假如資訊不足倉促立法可能對市民日常生活造成不必要影響。

她又指2014年長遠房屋策略出台至今已近10年，期待政府後續交代及檢討進一步長遠房屋策略，結合未來人口需求、經濟發展及大灣區融合等因素，進行全面回顧討論和修訂。

福利規劃不能見步行步 社福界議員狄志遠指政府要有改革思維做好社福的服務規劃、推動服務重組及動員社會的力量。他認為改革應包括兩部分的含義，其一是「做啲事情做得好啲、做得多、令到更多人受惠」；其二是「破舊立新」，是從根本性改變服務模式，以提升服務效益效能。他倡制訂「福利服務十年規劃」，重組現有服務並促進官商民合作，動員社會力量幫助社會上有需要人士。他指福利規劃不能夠見步行步，「有錢就做啲，冇錢就停手」。

另一議員林素蔚指自從2001年推行了整筆過撥款至今，當局合共削減了近10%的社福開支，現時社會問題加劇，政府依然每年削減社福撥款，必將影響相關社福機構的服務質量。對於照顧者資料庫方面，她期望政府盡快落實涵蓋特殊教育需要兒童照顧者和精神病人士的照顧者的資料庫。