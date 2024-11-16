游說奧蘇里雲移居香港過程揭露

【本報訊】桌球大師奧蘇里雲移居香港引起國際關注，有議員昨日在立法會上大爆游說其落戶香港的經過，究竟是誰打動他？

議員提議邀請 入境處長多番約談 政府要搶人才，批發及零售界議員邵家輝指奧蘇里雲移居香港的消息，國際上有很多報道。邵指事緣今年5月一位與奧蘇里雲相當友好的朋友鍾先生找他，說知道他經常呼籲香港多辦盛事，而鍾先生正希望在港舉辦「奧蘇里雲盃」桌球賽，以推動本地桌球運動發展及為香港多添盛事，故想聯絡政府協助。邵隨即聯絡文化體育及旅遊局局長楊潤雄，局長迅速安排與時任體育專員會面商討。

會面前，邵跟鍾先生及一位桌球總會的朋友方先生作預備會議時，鍾先生透露有一地方當局正邀請奧蘇里雲移民。邵馬上想起政府一直努力「搶人才」，從報道亦得知奧蘇里雲非常喜歡香港，於是提議不如邀請他移居來港。

兩位朋友對此相當認同，及後鍾先生便向奧蘇里雲大力游說，而方先生後來與入境處郭俊峯處長閒談間亦提及此事，郭處長做事非常認真上心，三番四次主動約談奧蘇里雲和鍾姓朋友，介紹香港的優勢，終在積極游說和誠意下打動了他。