外圍環境惡劣 港增抵禦力刻不容緩 庫房赤字陷困局 削減開支需提速

【本報訊】立法會昨通過《施政報告》致謝動議。面對龐大財政赤字、經濟低迷，議員謝偉俊指外圍環境愈來愈惡劣，特別是美國大選有結果之後，香港可能面對更大的打壓，港股近一星期不斷向下、失守兩萬點關口，人民幣亦貶值，如此種種均令市民擔心，加上大量港人北上消費，香港餐飲零售業雪上加霜，這方面確實需要加強各界、市民和各行業的抵禦能力和捱打能力。

樓股不振，謝偉俊指港人負資產個案已創下21年新高，且有人估計已去到8萬宗，形容是紅色的警告。他指儘管政府有很多委員會提出很多新方向，但開源好像不是很多，節流就更少，在龐大赤字下，更加需要檢視一下政府有何措施值得去做。

他指特朗普未上任，就找來商業和科技奇才馬斯克設立削減成本的部門，到底香港亦應否參考人家的做法成立「馬斯克委員會」，實在值得探討。其實2019年成立的「管控處」基本工作還是有一點成績的，譬如1.2萬億元的工程節省了1,900億元，還有效率促進辦公室，負責各部門之間的協調工作以增加效率方面的，但除了這些之外，再看申訴專員的報告，似乎還有許多地方需要改善。

回顧20年前政府因應當時的經濟情況而訂下公務員凍薪方案，和提出「肥雞餐」誘使公務員離職。他強調不是主張公務員減薪，但是時候把視線移向減少開支方面。

他又指香港之所以成功，在於香港有不同之處，無論價值觀和語言方面，香港是食「四方飯」的地方，香港是醒目仔的地方，香港融入內地，應該是包容的「容」，而不是熔斷那個「熔」，熔了下去就沒有香港的特色，沒有運行了。

消費模式改變 零售業掙扎 實際上，批發及零售界議員邵家輝亦指現時零售數據不理想，他經常提醒業界要認清新形勢，現時內地遊客消費模式已有轉變，亦有更多選擇，認為業界要利用科技提升產品質素，將香港品牌推廣到不同地方。

對於政府上月調低烈酒稅惹起爭議。邵認為對烈酒貿易有很大幫助，又指明白有人關注措施帶來的健康問題，但認為要科學化看待措施，如發現減稅後飲酒量未有上升，可考慮同時減低其他酒類的稅項。但福利事務委員會主席管浩鳴批評政策明顯把經濟效益凌駕於市民福祉之上，直指烈酒的禍害不比煙草低，若政府一方面堅持要加稅控煙，另一方面調低烈酒稅務，道理上會讓市民有種錯覺，所以要大力打擊「飲酒就係屬於高尚」的象徵。