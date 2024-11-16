消費力出口量齊插 逼降經濟增長預測

全年僅2.5%遜市場期望 環球極不明朗 第3季經濟表現續放緩，政府經濟顧問辦公室昨日公布今年第3季經濟增長，指第3季本地生產總值（GDP）按年增加1.8%，較上一季增長的3.2%幅度收窄，全年經濟增長則修訂為2.5%，屬政府估計增長預測的下限，亦較市場預期的平均值略低。政府經濟顧問梁永勝表示，外圍經濟不明朗料續帶來影響，估計貿易摩擦或升溫，關稅等因素或致本港貨物出口受影響，但指本港餘下時間仍可保持經濟動力，上月物業交投量及樓價都有回穩之勢。

第3季經濟報告顯示，本港經濟表現呈放緩趨勢，首3季合計，本地實質生產總值按年增長2.6%，經季節性調整後，實質GDP表現第3季下跌1.1%。同時，多個經濟指標亦向下修訂，如市民消費模式改變，本地私人消費開支下跌1.3%；第3季貨物出口亦有下降，整體輸往美國的貨物出口有放緩，往多個亞洲主要市場亦總額下跌，整體貨物出口在第3季的按年實質增長減慢至4.0%。

通脹方面，第3季通脹為1.1%，政府昨亦下調了全年基本通脹率預測，由8月覆檢時的1.3%，再向下修訂至1.1%。失業率則維持3%低水平，仍處於低水平。

10月物業交投量趨回穩 展望未來，梁永勝坦言未來經濟繼續增長或帶來輕微通脹壓力，但外圍環境更具挑戰，全球經濟不明朗因素增加和貿易摩擦升溫，將影響香港的貨物出口表現。不過，主要央行的貨幣政策預期進一步放寬，加上國家最近推出多項提振經濟措施，將有助支持本地市場的氣氛和活動。梁又談到本港樓市上月表現有改善，市民置業負擔改善至62%。