免證通關 深圳灣拱北口岸 11‧20起試行 刷臉查驗更便捷 冀加快擴展

【本報訊】中國出入境管理局昨發出公告，為進一步便利內地與港澳地區之間人員往來，提升通關效率，下周三（20日）起在廣東省深圳市深圳灣口岸、珠海市拱北口岸，試點升級部分邊檢快捷通道，因私經常往來港澳地區人員可經「免出示證件」通道通行。對於深圳灣和拱北口岸做試點，啟用免出示證件通關。有議員冀有關安排擴至其他更繁忙的口岸，業界指對旅行團有幫助。

須滿14歲 同意採集面相訊息 根據公告，年滿14周歲以上，持有效往來港澳通行證和多次有效逗留、探親、商務、人才、其他類赴港澳簽注的內地居民，以及持有效港澳居民來往內地通行證（包括非中國籍）的港澳居民，且同意邊檢機關採集核驗面相、指紋等訊息者，可選擇使用邊檢現場「免出示證件」通道通行，毋須出示實體出入境證件。如選擇其他查驗通道通行，需持用本人有效出入境證件接受出入境邊防檢查。持有因公出入境證件的內地居民目前暫不適用免出示證件通道通行，仍應通過其他查驗通道接受出入境邊防檢查。

公告提醒，因內地居民赴港澳時需憑證接受查驗，港澳居民進入內地時需憑證辦理停居留、出行等事宜，所有往來內地和港澳地區的人仍應隨身攜帶本人有效出入境證件。出入境管理局相關負責人指出，試點實施以「刷臉」代替「刷證」的免出示證件通道通關查驗方式，有助改善旅客通行體驗，對促進港澳更好融入國家發展大局具重要意義。

新措施料吸引更多人旅遊 有議員指新安排對於經常往來的市民有很大幫助，特別是在內地居住、在港上班，或經常到內地公幹的人士，過關更方便快捷，口岸人流亦可以加快；日後即使忘記帶實體證件，亦無阻通行，又相信若試點計劃順利，日後同樣安排可以擴大至更繁忙口岸。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦則認為新措施對旅行團有幫助，畢竟旅行團很多時是一家大小參加，以人臉辨識方法相信會加快過關速度。另外，本港有不少長者經常往返內地，但部分長者的指紋不夠清晰，人臉辨識便能提供更方便選擇。當過關更暢順，可以提升整體出行的良好感覺，或吸引更多人旅遊。