投訴仍升 的士服務關乎旅遊體驗

【本報訊】近年的士服務備受批評。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指今年首季的士投訴相關數字為2,820宗，按年增加13.9%，他希望政府盡快推出在的士車廂內安裝行車紀錄儀記錄整個乘車過程，指車廂內的畫面能保障旅客亦都保障司機，令大家「唔使口同鼻拗」。他指的士服務影響旅遊形象，旅客來港接觸的第一件事是搭的士，如果的士服務不夠好會影響旅客對香港的感受。

陳恒鑌昨在立法會上指出，把畫面上載雲端亦都保障大家，而據他了解，的士業界只有5%至8%的士已安裝，期望相關法例能夠盡快推出，保障市民和旅客、維護香港旅遊服務形象。

另外，交通事務委員會將於下周五討論3間巴士公司申請加價事宜，當日政府官員及3間巴士公司亦會派員出席會議。消息指，3間巴士公司已向政府提交加價申請，其中，城巴申請加價9.5%、九巴申請加價6.5%，新大嶼山巴士則申請加價逾6%。由於加幅高，曾有議員斥是「獅子開大口」。

陳恒鑌指巴士加價未必是「貪得無厭」，反而是營商環境未必是太理想。他指據多間巴士公司所說，客流量的減少，經營可能出現問題當然要申請加價。他認為本港公共交通特色是政府較少補貼，指假如要補貼數字會愈來愈大，對於納稅人的負擔亦很重。他期望政府大力發展非票務收益，指現時進度緩慢，應放寬賣汽水及小商舖之類的非票務收益。

倡降補地價 鼓勵投資充電樁 對於電動車充電樁短缺，他指申請過程之類的問題需要更多支援，例如申請土地改劃上出現困難，明顯需要政策推動。他說：「大門已經開咗，但係小門仲重重深鎖。」期望隨後當局可以更大力度推進充電樁工作，例如申請土地用途改劃的時候程序可以盡量簡化，降低補地價金額。

他指最近有充電場告訴他們補地價的金額是天文數字，基本上若按該金額做的話沒有人會投資充電樁，又倡學校、政府地方、房地產及科技企業應大規模引入。