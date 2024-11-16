郵輪碼頭冇車搭故態復萌 3000客孤島呆等

遊港行程大受阻 當局賴天氣的錯 郵輪碼頭又再甩轆！本月起以本港為母港、載了3,000名國際旅客的「名人極致號」昨早重臨香港、在啟德郵輪碼頭停靠。碼頭設施卻令「好客之都」又成笑話！由於到場的士不足，數以百計準備在港過夜的旅客「一抽二掕」，在如「孤島」般的郵輪碼頭苦等近一小時，有訪港旅客直斥交通不便，配套不足；的士業界人士則指郵輪抵港「撞正」本港上班時間，影響到碼頭的士數量，望未來再加強溝通。議員就認為政府應在郵輪抵港前一早做好準備，更應該跨部門協調，不但主管旅遊的文體旅局要負責，運輸部門亦要參與，避免旅客乘興而來、掃興而去。

「名人極致號」本月至明年3月會設香港為母港，提供12次由本港出發的航次，預計為香港帶來超過3萬名郵輪旅客。昨早6時，「名人極致號」由新加坡抵港，本報記者現場觀察，旅客大約一小時後陸續下船。由於郵輪會在下午接載另一批、約3,000名旅客離港，故下船的旅客不少有在留港過夜打算，大部分都拖着行李箱、背着背包等車，當中不少更是來自歐美地區、不諳中文的旅客。

英文資訊遜新加坡 旅客嘆不便 由於過夜旅客要各赴酒店，當時又下雨，不少旅客下船後計劃乘坐的士，但昨早到場的士明顯不足，現場雖有數名職員協助疏導人流，但的士站仍大排長龍。早上9時多，記者目測仍有數百人在的士站「打蛇餅」，「逼爆」候車處。直至10時許，候車人龍才完全散去。

有抵港旅客表示，訪港前已在網上地圖得知碼頭離最近的港鐵站很遠，需步行一段較長距離，惟有電召的士前往。另一位旅客預計會留港玩3日，到訪山頂、天際100等景點，欣賞維港美景，但他認為，香港有不少指示牌或告示，惟當中的英文資訊較新加坡少，令他乘搭交通工具方面遇上困難。

對於旅客「冇車搭」，船公司就表示，在船隻抵港前，已經將旅客落船時間表告知政府部門，而抵港時亦分批有序地安排旅客離船。文化體育及旅遊局昨亦解釋，由於天氣欠佳，導致交通情況緊張，的士供應短缺，政府亦立即加強交通服務及人手疏導乘客，包括即時通知的士業界增加的士服務，亦將石油氣券提高一倍，以改善交通服務。

的士業界冀預早公布郵輪抵港 香港的士小巴商總會會長周國強表示，過去每次郵輪訪港時，政府人員亦會通知的士業界現場有多少人候車，但今次郵輪抵港時間「撞正」上班時間，再加天雨關係令交通擠塞，導致能到場載客的的士較預期少。經過今次事件後，他相信業界會有經驗，知道要提早到場載客。不過作為業界人士，他亦希望政府及碼頭能與的士業界更多接觸，在船抵港前預早公布詳情，以便安排車輛到場。

不可人等車 議員促跨部門協調 議員江玉歡就認為，郵輪碼頭的交通問題並非單單文體旅局的責任，運輸及物流局也要作出協調。她指出，外國不少郵輪碼頭較近市區，而啟德碼頭則可參考外國做法，預早安排高級旅遊巴接送，車費由旅客支付。不但減低天氣影響，亦符合郵輪乘客時間緊迫、「要車等人、不可人等車」的要求。她又提到，郵輪抵港前，船上會有團隊預先做好行程安排，而本港亦要有人與有關團隊接洽，避免類似事件再發生。