人口老化勞動減 及早應對不能省

本港人口老化、勞動力下降，早已不是新聞。為此，港府推出各類搶人才計劃，並為輸入外勞大開綠燈，無奈根據推算，各行各業依然嚴重人手不足。時間不等人，4年後65歲或以上人口將佔總人口近三成，再不多管齊下應對，競爭力跌跌不休之餘，人口老化勢必成為壓垮財政的大包袱。

政府公布《2023年人力推算報告》，推算出2023年人力供應為350萬，人力需求則為355萬，整體人力供求差額為缺少5萬人；及至2028年，人力欠缺更將高達18萬人。勞福局局長孫玉菡承認，勞動力面對最大的挑戰是人口老化。2023年65歲以上人口大約佔總人口23%，即差不多170萬人。估算2028年會淨增加38萬人，佔比增至28%。形容數量相當大，屆時勞動力無可避免會減少。

當局又估算，2028年高需求職業包括「經理、主管及專業人員」組別的創新科技專家、數據分析師、精算師、工程師、飛機師、醫護專業人員；「服務從業人員」組別的機艙服務員、廚師、銷售人員等；至於「熟練技術人員」及「非技術人員」組別亦同樣有高需求。簡而言之，由專業到非專業，由高技術到低技術，所有工種皆缺人。

老實說，報告只是老生常談，隨着社會復常，各行各業都出現人手不足。本港推動創科算是遲起步，大學培訓人才不足，必須引入人才填補；即使是「手板眼見工夫」的餐廳侍應，一樣嚴重缺人，以致飲食業往往被顧客埋怨服務欠佳。更不必說，移民潮猶如沉重一擊，一些早已晉升管理層的中產港人移民遠飄，以致勞動力出現斷層。

港府加大輸入人才固然是應有之義，但如何確保人才留港貢獻同樣重要。不少內地優才視香港為移民外國的跳板，或只為子女來港接受教育、以便日後接軌外國大學鋪路，無心長期留港發展，甚至多達兩成優才來港後不工作。要是港府一味中門大開卻不加以規管，對本港長遠發展絕非好事。至於建造業及其他低技術行業輸入外勞，雖然有其必要，然而又衍生本地工人被搶飯碗、外勞被剝削等亂象。港府以為一窩蜂式輸入外勞便萬事大吉，其實只是頭痛醫頭、腳痛醫腳而已。

當然，正如高官所說，應對人口老化才是最大挑戰。香港和其他先進地區一樣，正面對人口急速老化的問題。人口老化除了導致勞動力大減，更會加劇安老、社福、醫療等開支，以及稅收下降。本港資助安老院舍至今仍是一位難求，而且也欠缺地方和人手去增加大量宿位。當局近年轉而提出廣東安老，惟公院醫護人手和資源不足依然無法可解，老人家等換骹動輒十年，情況極不理想，難道又將問題推給內地代為解決就算？

既然已有數據在手，便不容港府蒙混過關。應對人口老化、解決勞動力不足必須多管齊下。外界要求港府帶頭推遲退休年齡，推出優惠措施鼓勵企業聘請銀髮一族，均值得考慮。而做好安老社福等規劃，更是刻不容緩。