龍七公：促進銀髮經濟 應對人口老化

筆者是其中一位最早關注香港人口老化的立法會議員。一般理解，人口老化會導致勞動力及政府稅收減少、消費市道疲弱、公共醫療及社會福利開支增加，以及年輕人的供養比率上升，最終令政府出現財赤，經濟增長放緩以至萎縮。在一些人口老化最嚴重的國家如日本、南韓等，更是將之定性為威脅社會、民族發展的問題，推出種種措施希望紓緩以至扭轉老化趨勢，並嘗試以不同方法推動「銀髮經濟」，希望在人口高齡化下維持經濟動力。

雖然香港的人口老化情況亦嚴重，但政府過去對相關問題一直應對不足，缺乏前瞻，至近年才醒覺要正視。政府在去年施政報告提出，在商經局之下成立「銀髮經濟顧問小組」，強調要把握「銀髮經濟」發展潛力，匯集專家作深入研究並提出建議。一年過去，似乎仍看不到當局有何具體措施和成果。

內地近年也關注「少子化」和高齡化問題，國務院辦公廳今年初發布《關於發展銀髮經濟增進老年人福祉的意見》，是首份以「銀髮經濟」命名的官方政策文件，反映中央對有關問題的重視。多個相關部委及省市政府，亦陸續推出了林林總總的措施推動「銀髮經濟」，而且不是只着重其經濟作用，純粹將長者當作另類消費者來看待，而是以增進長者的福祉作重點。

特區政府在今年施政報告宣布，成立由政務司副司長任組長的「促進銀髮經濟工作組」，並會循五大範疇推出措施，包括促進「銀色消費」、發展「銀色產業」、推廣「銀色品質保證」、推動「銀色財務及保障安排」、釋放「銀色生產動力」，比過往的更為積極、實質和全面。

事實上，香港不少長者都擁有一定的資產，包括物業、存款、退休金等，嚴格來說並不算貧困，但由於不像年輕工作時擁有固定的收入，令他們不敢放膽消費，以至過度審慎地節衣縮食，影響晚年的生活質素和身心健康。報告提出推動「銀色財務及保障安排」，包括協助長者作出妥善的財務安排，推廣香港按揭證券公司轄下的退休理財產品，包括稱為「安老按揭」的逆按揭計劃，以及加強長者投資者教育等，希望可改變上述情況。筆者亦多次指出，香港有不少長者其實並不需要、亦不想依賴政府，有一部分的長者即使年過60、70歲仍然有心有力，政府需要提供的是便利，而不是福利。

協助釋放銀色生產力 報告建議循再培訓及再就業等方向，協助釋放「銀色生產力」，與筆者在兩年前建議香港建立類似內地的「反聘」制度不謀而合。筆者希望有關措施不僅適用於基層長者，同時應鼓勵更多已退休的中產及專業人士，以兼職、顧問或培訓導師等方式，一方面繼續貢獻香港經濟及相關的行業發展，一方面可賺取一定收入，讓晚年生活有所寄託，提升物質上與心靈上的幸福感。