撥亂反正：日韓領袖 腳軟求和

候任美國總統特朗普即將回朝執政，全球政經局勢若非風聲鶴唳，也肯定風起雲湧。當中，美國盟友菲律賓總統小馬可斯妄想乘亂生事，加緊就南海爭議挑釁中國，至今未有得到「新主子」特氏背書支持，隨時弄巧反拙。老謀深算的印度總理莫迪則反其道而行，先後與俄羅斯加強合作及與中國修補關係，買重保險，為「狂人」重新上台做好幾手準備。

美國的另外兩個亞太區盟友日本和南韓，則力求左右逢源，一方面希望及早與「新主子」打好關係，避免成為特氏貿易保護主義和軍事「保護費」主義的下一個針對目標。另一方面，兩國領導人亦嘗試尋求與中國改善關係，避免因中美進一步交惡而殃及池魚，危及國家經濟和自己的執政地位，人財兩失。

在這個複雜背景下，今日起在秘魯舉行的亞太經合組織峰會，中國國家主席習近平完全取代即將落台的美國總統拜登，成為會議的唯一焦點。日本新任首相石破茂及南韓總統尹錫悅，兩位過去被指親美反華的亞洲區領袖，據報都極力尋求與習主席舉行單對單的正式會面，對於與拜登會面則興趣缺缺。

事實上，石破茂決定提前解散國會進行改選，結果自民黨的表現比預期更差，石破茂雖能保住首相席位，但作為少數派政府，國內施政勢必舉步維艱，因而渴求在外交上有所表現作為，例如爭取中國盡早全面解禁日本食品進口。

南韓經濟近年也深受中美交惡影響，尹錫悅本人及其親戚、閣員等個人醜聞纏身，國內反對派來勢洶洶，隨時比石破茂更加「短命」。據報，尹錫悅一方面尋求與習主席會面求和，一方面秘密操練已放下一段時間的高爾夫球技術，以便趁有機會時與深好此道的特朗普展開高球外交。