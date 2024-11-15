筆下風雲：第一日已天下大亂

特朗普第二次當選美國總統，加上共和黨全面掌控參眾兩院，過半大法官均為保守派，可以預料，這位狂人推行任何政策都不會有阻力。各界嚴陣以待，皆因特朗普不按常理出牌，一味美國優先的作風近乎橫蠻，勢必搞得天下大亂。

單在國內，特朗普抱持保守主義，反墮胎、反LGBT、反大麻合法化、反移民。他強調美國人只有兩種性別，就是男性和女性，不承認性小眾；並着手兌現競選承諾，驅逐非法移民。性小眾、性平權問題，在民主黨主政下已走火入魔，單是今屆奧運，兩名女子金牌拳手均有性別爭議，卻在美國及歐洲左膠政治正確下，不容別人挑戰，製造不公。特朗普某程度上只是撥亂反正，惟美國性小眾肯定會覺得備受迫害。

驅逐移民也是深得人心，問題是說易行難。美國非法移民約佔總移民人口23%，達到1,100萬人，數字如此龐大，請問如何驅逐？特朗普表明上任第一日即採取行動，包括加強執法，取消拜登簽名的合法入境方案，全盤交由「邊境沙皇」霍曼領導和執行。此外，將賦予聯邦移民官員更大執法權限，可以逮捕沒有犯罪紀錄的非法移民、向美墨邊境增派部隊，以及重啟邊境圍牆建設。

現在已非過去的黑奴年代，即使是非法移民也有人權。美國長期高舉人權大旗，動輒對其他國家指手畫腳，如此驅逐非法移民，究竟還有沒有人權？再講，這1,100萬人若群起反抗，出動到美軍也未必能夠抵擋。驅趕移民一旦展開，本已不靖的美國治安肯定更加惡化，打砸搶燒天天上演。還有，特朗普睚眦必報，上任後勢必將政敵逐一清算，社會更加撕裂。難怪美國富豪紛紛計劃移民，皆因此地已不宜久留。