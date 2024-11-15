強詞有理：中美俄三角

這些年中俄關係愈來愈密切，西方既恨且怕，總想挑撥離間。隨着特朗普即將重返白宮，鑑於他對普京有特殊好感，且表示會盡快結束俄烏戰爭，西方有些人又開始幻想，「聯俄抗中」論調沉渣泛起。可能嗎？很顯然，這不過是一廂情願。美俄之間存在不可調和的矛盾，即使特朗普有意改善關係，也不可能回到從前，更不可能說服俄羅斯聯手對抗中國。普京是甚麼人，豈會任人擺布！

關於中俄關係，普京最新評價是，雙方達到前所未有的高度互信、合作與友誼。像中國和俄羅斯這樣的大國，擁有數千公里的共同邊界和幾乎在同一空間共存的歷史，儘管存在文化差異，卻享有許多共同價值觀，這本身就是我們應當珍惜的寶貴成就，也應該繼續加深，惠及子孫後代。「任何人都無法干擾我們的合作。」

這不是說說而已，事實就是如此。中俄關係建立在互相信任的基礎上，而這正是俄羅斯與西方所缺乏的，連最起碼的互信也談不上，又如何「聯俄抗中」？敵人的敵人就是朋友，中俄既有共同的敵人，也有共同的目標，更有共同的利益，自然而然走到一起，並非任何人所能破壞。再說，特朗普最多只能再擔任4年總統，能有甚麼作為？美國外交政策往往隨着白宮主人更換而推倒重來，俄羅斯不可能將所有賭注押在特朗普一個人身上，加強中俄合作才是長遠之計。

新上任的北約秘書長呂特大放厥詞，聲稱俄羅斯與中國、北韓、伊朗日益增加的經濟和軍事合作，正威脅歐洲、印太和北美地區。其實，中俄等國愈走愈近，恰恰是美西方一手造成，他們以意識形態劃界，將世界分為三六九等，將中俄等國視為威脅，正是搬起石頭砸自己。君子坦蕩蕩，小人長戚戚，中國提倡人類命運共同體，從來無意威脅任何國家，美西方老是覺得自己受到威脅，那是因為心裏有鬼，他們不威脅別人，別人如何威脅他們？

不管怎麼說，時代潮流不可抗拒，世界正朝着多極化方向發展，新興國家加強合作更是大勢所趨，西方喜歡也好，不喜歡也罷，都必須接受現實。在俄烏戰爭中，西方企圖迫使中國站在他們一邊，固然是枉費心機；特朗普上台後，若想唆擺俄羅斯疏離中國，也注定無法得逞。所謂的「聯俄抗中」，不過是西方無聊媒體編造的笑話罷了。