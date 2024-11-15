龍吟虎嘯：叫停俄烏戰為了反華

特朗普多次放風及國際社會最關注的，是他再次當上美國總統後要急切地解決俄烏戰爭問題，改善與俄羅斯的關係，集中力量對付中國，因為中國才是美國最大的威脅、最大的戰略競爭對手，這個大目標才是美國民主黨、共和黨、社會精英、政客、總統的最大共識。

當然，在俄烏之戰沒有停火談判解決之前，特朗普也不會放鬆對中國的博弈爭鬥，會加大貿易戰、科技戰等，甚至在台海、東海、南海繼續挑釁、挑戰中國。這樣做的目的，一是為了顯示美國仍有東、西兩條戰線同時作戰的能力，以攻為守，威懾中國；二是做給莫斯科和盟友看，美國能迫使俄羅斯接受特朗普的盡快解決俄烏戰爭問題。特朗普和拜登一樣都很狂妄自大！

俄烏之戰是拜登政府的反俄政策挑動起來的，拜登使出渾身解數也未能打垮俄羅斯，他的戰爭政策已經失敗。自稱不要戰爭、要和平的特朗普當然看出了這點，看出戰爭政策不但打不垮俄羅斯，而且會消耗美國經濟、軍事、政治、外交資源，將更加不利對付中國。同時，美國對俄戰爭政策繼續下去，還會為「團結盟友」付出很多，十分不划算，烏克蘭又是一個無底洞，總統澤連斯基需索無度，所有援助只會打了水漂。

這場仗這樣拖下去，還會令中國的關於政治解決烏克蘭危機的十二點主張益加發揮作用，中國如果得了彩，特朗普想集中對付中國就更加困難。面對此情此景，特朗普就要搶先一步，要奪彩，要一再揚言24小時解決問題！

要實現這個戰略目的，特朗普就要重用強硬派組閣。最新消息，特朗普選擇了佛羅里達州參議員魯比奧出任美國國務卿，選擇了佛羅里達州眾議員沃爾茲出任國家安全顧問。這兩個寶貝都屬鷹派，對華強硬，一個在國會推動多項反華議案，一個主張要準備應對亞太區內可能與華發生衝突，魯比奧更兩度被北京制裁。