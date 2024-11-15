坦言集：中國投資

中國的經濟競爭力，在持續的實體經濟投資支持下，日益提升。中國的製造業佔全球大比例，美國及西方，包括日本、南韓沒法取代，反倒節節後退。今年中國出口大增，外貿順差擴大，正反映這樣的趨勢。

歐美的再工業化還只在口號階段，實際推行面對各種困難，資金、技術、人才都不易組織，且海外市場正為中國企業和中國產品佔據，歐美要後來趕上機會不大。中國競爭力表現在高的性價比和不斷的創新和投資，自從捨棄美式金融化替代工業化的戰略，步伐更加快，與歐美距離更大。即使歐美可在個別行業產品領先，整體製造業是沒法與中國競爭，行業之間的協同和規模效益仍是不可與中國比較。例如對晶片的競爭，中國可以有範式的轉移，用不同的技術、工藝突破歐美的封鎖，而絕大多數的製造業並不依賴高尖技術。歐美日缺乏生產力，成本又高，只能坐視中國工業產品出口的不斷擴張。

但相對今後中國出口的擴張，中國堅持工業化的擴張發展，需要更大的市場承載。國內市場已飽和，所以內捲嚴重，繼續擴張，只能出口，同時擴大進口替代，減少進口。後者帶來龐大外貿順差，但內地消費趨於理性化，擴張範疇有限，出口便是主力。由於歐美必然打擊中國出口，中國只能繞道出口歐美，或是以「全球南方」為出口擴張的主要目標，兩者都需要中國加強交通運輸的海外基建，以方便中國的出口和轉口。過往二、三十年，中國在這方面的基建不少，但不足夠，例如中歐班列開始分流海運和拓展新的生產源與市場，俄羅斯泛西伯利亞鐵路的運力已超載，哈薩克斯坦的中哈關口基建亦已應付不了，貨運堵車嚴重。中亞的通道，如中吉烏鐵路，還有待興建，整個中部走廊還是基建不足，交通不便，成本高昂。而埃及至北非的鐵路待建，非洲的鐵路系統有待更新和連接。基建問題，既阻礙這些地區的發展以形成新的購買力和新的市場，也使中國產品的出口運輸受到抑制，即使潛在需求巨大，運輸不到也難實現。

中國的出口製造業在加強投資，不斷改善提升，形成出口的推動力，但亦需要海外基建提升。當地經濟發展，構成對中國出口的拉動力。故此，在外貿順差巨大之時，中國應加大對外基建投資的資助，保持出口的推動與拉動力互相配合，構築良性循環。