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扶梯失平衡 長沙灣站4傷

【本報訊】前晚10時許，一名男子在港鐵長沙灣站一扶手電梯，懷疑失平衡滾下，如「打保齡」般撞倒後方3名女乘客，4人倒臥梯間受傷，港鐵職員見狀，即時暫停該扶手電梯運作，並且圍封現場及報案求助。救援人員接報趕至現場，替傷者敷治包紮後，再由救護車送院治理。
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